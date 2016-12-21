KAMU-SEN: 'KATLİAMLAR DİZİSİNİN ACILARI DİNMEDİ'

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 21 Aralık 1963 tarihinde EOKA’cı Rumların, Türklere saldırı başlatmalarıyla meydana gelen ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen korkunç katliamlar dizisinin üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen acıların dinmediğini ve kalplerdeki izlerin silinmediğini belirtti.

Kamu-Sen şehitler haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, 1960 yılında Kıbrıs’ta Türklerle Rumların eşit ve ortak olarak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyetini yürütmek yerine Türkleri ortadan kaldırarak tüm Kıbrıs’a egemen olmak için EOKA’cı Rumların çeşitli planlar yaparak, eğittikleri silahlı güçleri de devreye sokarak bu insanlık dışı katliamları gerçekleştirdikleri ve adadaki toplumlar arası çatışmaları başlattıkları günü unutmadıklarını belirtti.

Kamu-Sen, Kıbrıs Türk halkının ve kahraman mücahidinin, yokluklar içinde göstermiş oldukları haklı ve onurlu, özgürlük ve varoluş mücadelelerinde yaşamlarını yitiren şehitleri rahmet ve saygı ile andı.