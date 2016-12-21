Güncel:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

21 Aralık 2016 Çarşamba 15:52

KAMU-SEN: "KATLİAMLAR DİZİSİNİN ACILARI DİNMEDİ"

KAMU-SEN: 'KATLİAMLAR DİZİSİNİN ACILARI DİNMEDİ'
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner208

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), 21 Aralık 1963 tarihinde EOKA’cı Rumların, Türklere saldırı başlatmalarıyla meydana gelen ve tarihe “Kanlı Noel” olarak geçen korkunç katliamlar dizisinin üzerinden 53 yıl geçmesine rağmen acıların dinmediğini ve kalplerdeki izlerin silinmediğini belirtti.

Kamu-Sen şehitler haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, 1960 yılında Kıbrıs’ta Türklerle Rumların eşit ve ortak olarak kurduğu Kıbrıs Cumhuriyetini yürütmek yerine Türkleri ortadan kaldırarak tüm Kıbrıs’a egemen olmak için EOKA’cı Rumların çeşitli planlar yaparak, eğittikleri silahlı güçleri de devreye sokarak bu insanlık dışı katliamları gerçekleştirdikleri ve adadaki toplumlar arası çatışmaları başlattıkları günü unutmadıklarını belirtti.

Kamu-Sen, Kıbrıs Türk halkının ve kahraman mücahidinin, yokluklar içinde göstermiş oldukları haklı ve onurlu, özgürlük ve varoluş mücadelelerinde yaşamlarını yitiren şehitleri rahmet ve saygı ile andı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Gizemini Koruyan Tarihi Eserler Gizemini Koruyan Tarihi...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
22 Aralık 2016 Perşembe Gündemi 22 Aralık 2016 Perşembe Gündemi
Bütçe Maratonunda Son Gün (4) Bütçe Maratonunda Son Gün (4)
2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi 2017 Mali Yılı Bütçesi Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT” EIDE: “KIBRIS İÇİN HALA FIRSAT PENCERESİ MEVCUT”
Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor Sosyal Medyayla İlgili Sertifika Programı Düzenleniyor
Saner’den 13. Maaş Açıklaması Saner’den 13. Maaş Açıklaması
Yukarı Çık

banner216

banner28

banner211

banner218

banner184

banner220

banner219

banner217

banner200

22 Aralık 2016 Perşembe Gündemi
Türkeli (Ayvasıl) Şehitleri anılacak... Asgari Ücret Saptama Komisyonu, 2017 yılının ilk asgari ücretini...

Haberi Oku