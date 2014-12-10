KAMU -SEN : “Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Hala Eski, Köhne Ve Yetersiz Bir Binada Hizmet Vermeye Çalışması Hükümetler İçin Bir Utanç”

Kamu-Sen, Kamu Hizmeti Komisyonu gibi bir kurumun hala eski, köhne ve yetersiz bir binada hizmet vermeye çalışmasının, “vergi kaçıranların affedildiği ve rüşvetçi bakan iddiaların ayyuka çıktığı bir ortamda dahi sessiz kalan hükümetler için bir utanç olduğunu” savundu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş yaptığı açıklamada, dün yağan sağanak yağmurun ülkenin alt yapısının ne kadar yetersiz olduğunu bir kez daha ortaya çıkardığını söyleyerek, “Toprağın ve tarım arazilerinin rant uğruna plansızca ve insafsızca betona dönüştürüldüğü ülkemizde, suyu çekecek toprak dahi kalmayacaktır” dedi.

Lefkoşa'ya yağan yağmurdan olumsuz etkilenen kurumlarımızdan birisinin de Kamu Hizmeti Komisyonu binası olduğunu vurgulayan Özkardaş, yağmur sularının odalara dolduğunu ve elektrik kablolarına kadar giden yağmur sularının çalışanların hayatlarını tehlikeye atacak kadar ciddi tehlike içerdiğini belirtti.

Özkardaş, Kamu Hizmeti Komisyonu binasında sınav merkezindeki cihazların bulunduğu odada normalin üstünde radyasyon yayıldığı yönündeki kuşkuların da çalışanları huzursuz ettiğini kaydetti.