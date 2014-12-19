Kamu-Sen, Kamu Hizmeti Komisyonu’nun Başka Binaya Taşınmasını İstedi

Kamu-Sen, Kamu Hizmeti Komisyonu binasının çalışanların sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek, yerinin değiştirilmesi talebiyle tüm personelin, Müdür ve Komisyon üyelerinin de destek verdiği bir eylem yaptı.

Eylemde konuşan KAMU-SEN Başkanı Mehmet Özkardaş, hem çalışanların hem de sınava girmek için merkeze gelenlerin kanser tehdidi ile karşı karşıya kaldığını iddia etti.

Özkardaş, Kamu Hizmeti Komisyonu gibi önemli bir kurumun köhne ve yetersiz bir binada hizmet vermeye çalışmasının, çalışanların kanser tehdidi ile karşı karşıya bırakılmasının kabul edilebilir bir durum olmadığını belirtti.

Özkardaş, yağan her yağmurda cihazların sular altında kaldığını, bina içerisinde en fazla 2 değerinde çıkması gereken elektromanyetik dalgaların 9.7' lere kadar çıktığını, personelin oturacak masası- sandalyesi olmadığını, binanın ışık almadığını ve hava sirkülasyonu olmadığını belirtti. Özkardaş, binanın taşınabilmesi için gereken 130 bin TL’nin derhal verilerek Başbakan Yardımcısı Serdar Denktaş'ın Komisyon’a vermeyi önerdiği Ekonomi Bakanlığı’nın 4. ve 5. katlarının kullanılabilir hale getirilmesini istedi.

Özkardaş, mevcut binaya devletin her ay 5 bin Sterlin kira ödediğine de işaret ederek, Maliye Bakanlığı’nın gerekli ödeneği çıkarmaması halinde eylemlerini Maliye Bakanlığı önüne taşıyacaklarını belirtti.