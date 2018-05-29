Kamu-Sen: “İnsanlığın ve Toplumun Nereye Gittiği Araştırılsın, Gerekli Önlemler Alınsın”

: Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Gönyeli ’de yaşanılan ve “kan dondurucu” diye nitelediği olayı kınadı; insanlığın ve toplumun nereye gittiğinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden araştırılmasını, en erken zamanda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.
: Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Gönyeli ’de yaşanılan ve “kan dondurucu” diye nitelediği olayı kınadı; insanlığın ve toplumun nereye gittiğinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden araştırılmasını, en erken zamanda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.