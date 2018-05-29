Kamu-Sen: “İnsanlığın ve Toplumun Nereye Gittiği Araştırılsın, Gerekli Önlemler Alınsın”

: Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Gönyeli ’de yaşanılan ve “kan dondurucu” diye nitelediği olayı kınadı; insanlığın ve toplumun nereye gittiğinin sosyal, kültürel ve ekonomik yönden araştırılmasını, en erken zamanda gerekli önlemlerin alınmasını istedi.







Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Sekreteri, Kadın ve Çocuk Hakları Komite Başkanı Ayşe Özdemirağ, yazılı açıklamasında, bu olayda başka suçlular varsa tespit edilmesini de istedi ve Anayasanın “ekonomik ve sosyal hayatın düzeni” ve “ailenin korunması” maddeleri ile söz konusu görevleri devlete verdiğine işaret etti.