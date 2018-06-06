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Kamu-Sen İle KİÜ Arasında Protokol İmzalandı!

PROTOKOL UYARINCA KAMU-SEN ÜYELERİNE, EŞLERİ VE ÇOCUKLARINA BURS VERİLECEK.

Kamu-Sen İle KİÜ Arasında Protokol İmzalandı!

PROTOKOL UYARINCA KAMU-SEN ÜYELERİNE, EŞLERİ VE ÇOCUKLARINA BURS VERİLECEK.

06 Haziran 2018 Çarşamba 09:05
Kamu-Sen İle KİÜ Arasında Protokol İmzalandı!

PROTOKOL UYARINCA KAMU-SEN ÜYELERİNE, EŞLERİ VE ÇOCUKLARINA BURS VERİLECEK

 Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) arasında protokol imzalandı.

Protokol uyarınca KİÜ’de eğitim görmek isteyen Kamu-Sen üyeleri, eşleri ve çocuklarına yüzde 50 oranında burs verilecek.

Kamu-Sen tarafından yapılan açıklamaya göre, protokole Kamu-Sen Başkanı Metin Atan ile KİÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülent Göksel imza koydu.

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ATAN

Protokol imza töreninde konuşan Kamu-Sen Başkanı Metin Atan,  protokolün kamu görevlilerinin yararına olacak bir protokol olduğunu,  kendilerine % 50 oranında bir burs verileceğini ifade etti.

Bu konu hakkında daha detaylı bilgiyi, çıkaracakları bilgilendirme broşürleri ile de duyuracaklarını kaydeden Atan, hayırlı olsun dileklerini iletti.

İmza töreninde, Kıbrıs İlim Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Bülend Göksel ile Kıbrıs İlim Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş da konuştu.

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Son Güncelleme: 06.06.2018 12:49
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