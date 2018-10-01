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Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor

Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor

01 Ekim 2018 Pazartesi 08:15
Kamu-Sen İle Hür-İş Meclis Önünde Eylem Yapıyor

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) ve Hür İşçi Sendikaları Federasyonu’na (Hür-iş) bağlı sendikalar, zamları protesto içim Cumhuriyet Meclisi önünde eylem yapıyor.

Eylemde sendika başkanları ve yetkilileri üyelere seslendi. Sendika başkanlarından oluşan bir heyet Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ile görüşme talebinde bulundu. Eylemciler, taleplerinin kabul edilmemesi halinde bakanlardan birinin gelip, kendileriyle görüşmesini istedi.

Eylemciler, Meclis önüne üzerinde “akaryakıt”, “elektrik”, “gıda” zammı ve “maaşlar eridi” yazan 4 kazık getirdi.

Bu arada Meclis ve çevresindeki güvenlik tedbirlerinin çoğaltıldığı ve polis sayısının artırıldığı gözlemlendi.

Son Güncelleme: 01.10.2018 11:39
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