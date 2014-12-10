KAMU-SEN ile HAVA-SEN “Şok Eylem” Kararı Aldı

KAMU-SEN ile HAVA-SEN,KTHY ve ETİ eski çalışanlarından olan ve "Özelleştirme Yasası" kapsamında istihdam edilen kişilerle yapılan kitle toplantısında şok eylem kararı alındığını duyurdu.

Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ile Hava-Sen Başkanı Buran Atakan tarafından yapılan ortak yazılı açıklamada, “Her iki sendika da CTP-BG'ye mensup dört milletvekili tarafından hazırlanarak 29 Mayıs 2014 tarihinde Meclise sunulan ve 20 Ekim 2014 tarihinde de komitede görüşülmesi oy çokluğu ile kabul edilen, maaş ve kademe intibaklarını da içeren tasarının Meclis Genel Kurulundan geçmesi için her türlü mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceklerdir” denildi.

Açıklamada “Hava-Sen ile Kamu-Sen’in, Başbakanın imzasını da taşıyan ve iki sendikayla 13 Kasım tarihinde imzalanan protokolü yok sayan ve toplam çalışanların azınlığını temsil eden kişilerin, çoğunluk adına yaptığı oldu bittileri ve görüşmeleri, tanımayacağı” belirtildi.

Maaş ve kademe intibakları, izinler, emeklilik yaşı gibi konuları da içeren tasarının komitede olduğu kaydedilen açıklamada, tasarının asla sulandırılıp sağa sola çekilemeyeceği ifade edildi. Açıklamada şöyle denildi:

“Göç Yasası'nın kaldırılması için ‘Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi’ olarak kararlı duruşumuz devam ederken, Özelleştirme Yasası kapsamındakilerle, Göç Yasası kapsamındaki Kamu Görevlilerini çatışma noktasına çekmek isteyenlere bu fırsatı ne biz, ne de çalışanlar verecektir.Her iki sendikanın kitle toplantısına katılan üyeleri de, KAMU-SEN ve HAVA-SEN Başkalarına alınan eylem kararlarının uygulanmasında, günü ve saati konusunda tam yetkilendirmişlerdir.

Eylemlerimizi son anda ve ‘şok’ olarak duyurup yapacağız.