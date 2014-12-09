KAMU-SEN İle Hava-sen Kthy Ve Eti Çalışanlarının Durumuna İlişkin Kitle Toplantısı Yapacak

Kamu-Sen ile Hava-Sen, kamuda istihdam edilen eski KTHY ve ETİ çalışanlarının durumuna ilişkin Başbakanlıkta dün gerçekleşen görüşmenin olumlu geçmediğini savunarak, konuyla ilgili bugün saat 16.00’da Kamu-Sen Genel Merkezi’nde kitle toplantısı düzenleneceğini duyurdu.

Konuyla ilgili ortak basın açıklaması yayınlayan Kamu-Sen Genel Başkanı Mehmet Özkardaş ile Hava-Sen Başkanı Buran Atakan, kitle toplantısında basına da açıklama yapılacağını kaydetti.

Sendika yetkilileri ortak açıklamalarında eski KTHY ve ETİ çalışanlarının maaş intibakları, kademe ilerlemeleri, izinleri ve diğer özlük haklarıyla ilgili 2 sendikanın dün Başbakanlıkta katıldığı toplantıya işaret ederek, görüşmenin olumsuz geçtiğini savundular.



Toplantıda kendilerine önerilerinin hayata geçirilemeyeceğinin söylendiğini iddia eden sendika yetkilileri, Başbakanlık Müsteşarının, önerilerinin ancak Hayat Pahalılığı’ndaki uygulamaların değiştirilmesiyle yapılacağı; izinler konusunun ise yeni yapılacak Kamu Reformu Yasası ile birlikte değerlendireceği yönünde “hükümet görüşü” bildirdiğini kaydettiler.

Müsteşarın toplantı sonrasında yaptığı basın açıklamasını da eleştiren sendikacılar, “Hava-Sen ve Kamu-Sen masadan kalkıp, gitti” yönündeki söyleminin doğru olmadığını belirttiler.