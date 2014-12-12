KAMU-SEN, Hükümetin Geçici Memurları Siyasi Baskı Aracı Olarak Kullandığını Savundu

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), hükümetin; “geçmiş tüm hükümetlerin yaptığı gibi, yaklaşan Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde geçici memurları siyasi baskı aracı olarak kullandığını” iddia etti.

Kamu-Sen Başkanı Mehmet Özkardaş yaptığı yazılı açıklamada, Başbakanlık Müsteşarı’nın imzasıyla bir genelge yayınlandığını savunarak, genelgeyle 1 Ocak 2012’den itibaren istihdam edilen tüm geçicilerin işlerine son verileceği; hizmetlerine ihtiyaç duyulan geçicilerin adlarının en geç 11 Aralık’a kadar Başbakanlık’a iletilmesinin istendiği ve isimleri iletilmeyenlerin hizmetlerine gerek duyulmadığı kabul edilerek işlerine son verileceğini belirtti.

Özkardaş, “Bir taraftan geçicilerin siyasi iradeleri hükümetlerin iki dudakları arasında olmasın, siyasi iradeleri esir alınmasın diye hazırlanan yasa tasarısına destek verirken, diğer taraftan bunu yine seçime malzeme yapmanın tutarsızlık” olduğunu kaydetti.

Özkardaş, “Şimdi insanlar CTP-BG'nin kapısına koşturacaklar, ‘Aman bizim oğlanın, bizim kızın ismini listeye yazın, biz sizin adayınıza oy vereceğiz, biz partinize hizmet ettik’ gibi sözlerle ve araya partilileri koyarak ekmeklerini korumaya çalışacaklardır” ifadelerini kullandı.

Özkardaş, yapılan tek kelimeyle oy avcılığı ve siyasi baskı olduğunu savundu.