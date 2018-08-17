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Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!

ATAN: “ALINAN TEDBİRLER VATANDAŞA YANSIMAYACAK… FEDAKARLIK HEP ÇALIŞANDAN VE VATANDAŞTAN İSTENMEMELİ”

Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!

ATAN: “ALINAN TEDBİRLER VATANDAŞA YANSIMAYACAK… FEDAKARLIK HEP ÇALIŞANDAN VE VATANDAŞTAN İSTENMEMELİ”

17 Ağustos 2018 Cuma 07:46
Kamu-Sen, Hükümetin Ekonomik Önlemler Paketini Değerlendirdi!

ATAN: “ALINAN TEDBİRLER VATANDAŞA YANSIMAYACAK… FEDAKARLIK HEP ÇALIŞANDAN VE VATANDAŞTAN İSTENMEMELİ”
"MALİYE BAKANI BİZİ BAZI TEDBİRLERLE İLGİLİ OLARAK ÇAĞIRDI. EK MESAİLERLE İLGİLİ BİZDEN FEDAKARLIK İSTEYECEKLER AMA ZOR OLACAK. ÇALIŞANIN SIRTINA BÜYÜK BİR YÜK BİNDİRİLMİŞ OLACAK… KABUL ETMEYECEĞİZ"
Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, döviz borçlarının yapılandırılmasını, faizlerin minimuma indirilmesini istedi; fedakarlığın hep çalışandan ve vatandaştan istenmemesi, hükümet ve üst kademelerin de fedakarlık yapması gerektiğini belirtti.
Atan, hükümetin ekonomik önlemler paketini değerlendirdiği yazılı açıklamasında, bu tedbirleri net olarak olumlu bulmadıklarını, vatandaşa yansımasının düşük olacağını kaydederek "Bunlar aman aman çözümler değil. Bu yine sermayenin işine yarayacak. Dövizin artmasıyla ülkemizde yaşanacak pozisyon kalmadı. ABD ile Türkiye'nin çekişmesi dövize yansıyor. Türkiye hapşırdığında biz zatürre oluyoruz" ifadelerini kullandı.
“DÖVİZ BORÇLARI YAPILANDIRILMALI, FAİZLER MİNİMUMA İNDİRİLMELİ”
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, "Hükümetin aldığı tedbirler net olarak olumlu değil. Döviz borcu olanların borçlarının uzun vadeye yayılıp yapılandırılacağı hususunda anlaşılmış fakat içi boş bırakılmış. Bizim istediğimiz döviz borcu olanların faizlerinin minimum noktaya çekilmesi ve belli bir sabit döviz kurundan bu borçların yapılandırılması. Şu anda kalan borcu uzun vadeye yayacaksınız ileride yine döviz yükselecek ve vatandaş ömür boyu bu borcu ödemeye mahkum bırakılacak. Bu doğru değil. Bankalar yasal tefeci konumunda. Hükümet bu konularda önlem almak zorunda" dedi.
“FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAMALI”
Döviz konusuyla ilgili olarak, marketlerdeki duruma dikkat çekerek hükümetten denetim isteyen Atan, “fırsatçılık” yapan satıcılara işaret etti. Bazı marketlerde ya reyonların boş olduğunu ya da iki-üç katı fiyata mal satıldığını kaydeden Atan, bunlara ağır ceza verilmesini istedi.
“EK MESAİLERLE İLGİLİ FEDAKARLIK ZOR… ÇALIŞANIN ÜSTÜNE YÜK BİNDİRİLECEK”
Maliye Bakanı ile yaptıkları görüşmeye de değinen Atan, "Maliye Bakanı bizi bazı tedbirlerle ilgili olarak çağırdı. Ek mesailerle ilgili bizden fedakarlık isteyecekler ama zor olacak. Zaten döviz almış başını gitmiş, üstüne ek mesailer de eklenirse çalışanın sırtına büyük bir yük bindirilmiş olacak" uyarısında bulundu.
Atan, "Bunu kabul etmeyeceğimizi buradan belirtmek istiyorum. Bir tarafın eli yağ ve baldayken diğer tarafın sürünmesine biz müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullandı.
“ALINAN TEDBİRLER VATANDAŞA YANSIMAYACAK”
Alınan tedbirlerin vatandaşa yansımasının düşük olacağını savunan Metin Atan, "Bunlar aman aman çözümler değil. Bu yine sermayenin işine yarayacak. Evini dövizden verecek olan şu anki kurdan veriyor ve herhangi bir yaptırım uygulanmıyor. Asgari ücretlinin derdi dermanı kalmadı. Asgari ücrete ufak bir artış yapıldı fakat bu pahalılık karşısında o da eriyip gitti” dedi.
Atan, fedakarlığın hep çalışandan ve vatandaştan istendiğini, hükümet ve üst kademelerin de fedakarlık yapması gerektiğini, resmi hizmet araçlarının satılmasının göstermelik olmaması gerektiğini kaydetti.
“GÜCÜMÜZ TÜRKİYE CUMHURİYETİDİR”
Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, Türkiye’nin içinde bulunduğu bu durumda Meclis’in de Türkiye’ye destek belirtmesi, yayınlayacağı bir mesajla yanında olduğunu göstermesi gerektiğini belirtti.
Atan, KKTC’ye her konuda yardım yapan Türkiye’nin tek dayanak ve güçleri olduğunu da ekledi.
 

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Son Güncelleme: 17.08.2018 10:51
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