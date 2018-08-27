Kamu-Sen hükümet icraatlarını eleştirdi

“HALKIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”



Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu- Sen) Genel Başkanı Metin Atan hükümetin icraatlarını eleştirdi.

Açıklamasında yapılan zamları değinen Atan, “Elektriğe yüzde 18’lik bir zam geliyor. Bu toplumun bu kadar tepkisiz kalacağını sanmasınlar” dedi

Temel gıda maddelerine yapılan zamlara da işaret eden Atan, “Vergileri toplayın, kaçakçılığı önleyin, antrepolarda malları denetleyin işte size gelir kaynakları. Öneri gelmiyor diye söyleniyorlar, gelen önerileri dikkate almıyorlar. Bir üniversitede profesörün sigortası asgari ücret üzerinden yatıyor. Bunlar vatandaşa yük olan zorbalıklardır. Lütfen bunları dikkate alsınlar” diye konuştu.

“HALKIN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI”

Artık halkın dayanacak gücü kalmadığını söyleyen Metin Atan şöyle devam etti:

“Başbakan bizi ek mesailerle ilgili çağıracağını söyledi. Bizim bu konudaki kararlılığımız devam ediyor. Üyelerimizle görüştük ve nabız yokladık çalışmak istemediklerini söylüyorlar. 9 gün boyunca evlerinden, ailelerinden uzak bir tatil geçirdiler. Üstüne ek mesaileri asgari ücret çarpı 2 üzerinden ödeme mantığına sıcak bakmıyoruz. Yüzde 1 kesinti olayına da sıcak bakmıyoruz. Böyle bir öneri atıldı ortaya ama bu öneriyi bizim kabul etmemiz mümkün değil”

CEZAEVİNDE YAŞANAN OLAYLAR…

Son günlerde cezaevinde yaşananlarla ilgili olarak da görüşlerini açıklayan Atan “Yasak olmasına rağmen üstelik bir sendikanın başkanı diye gezinen şahıs içeriye gıda maddesi sokuyor ve mahkûmlarla yiyor. Bu yasaktır” dedi.

Atan konuyla ilgili gerekli disiplin soruşturmasını başlatması için İçişleri Bakanı’na çağrı yaptı.

Atan, kesici aletler ve uyuşturucunun da Cezaevi’ne nasıl girdiğinin araştırılmasını istedi.

