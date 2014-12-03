Kamu-Sen Genel Sekreteri Atan, “3 Aralık Dünya Engelliler Günü

KAMU-SEN Genel Sekreteri Metin Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün, engellilerin önündeki engellerin tartışılıp, uzlaşılarak çözüm bulunmasını esas alarak kutlanmasını istediklerini belirtti.

Atan, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, Sendikanın Genel Kurulu’nda, tüzükte değişiklik yaparak "Engellilerin önündeki sosyal, ekonomik ve siyasal alanlardaki tüm engellerin kaldırılması için mücadele etmek" maddesinin eklendiğini kaydetti.

Engellilerin kamuda yaşadığı barem sorunları, hizmet sınıfları ve buna benzer diğer sorunlarla ilgili yasa tasarıları hazırlayarak, hükümete sunarak takibini yaptıklarını kaydetti.

Atan, “3 Aralık Dünya Engelliler gününün, tüm yaşanan sorunların elbirliği ile çözülmüş olarak kutlanması dileğiyle” ifadesini kullandı.