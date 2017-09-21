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21 Eylül 2017 Perşembe 09:39

Kamu-sen:” En Büyük Tehlike Madde Bağımlılığı Ve Uyuşturucu”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Toplumsal&nbsp; Cinsiyet&nbsp; Eşitliği&nbsp; Sekreteri&nbsp; ve&nbsp;&nbsp; Kadın&nbsp; ve&nbsp; Çocuk&nbsp; Hakları&nbsp; Komite&nbsp; Başkanı&nbsp; Keziban&nbsp; Öcal, ülkedeki&nbsp; en&nbsp; büyük&nbsp; tehlikenin&nbsp; madde&nbsp; bağımlılığı&nbsp; ve&nbsp; uyuşturucu&nbsp; kullanımı&nbsp; olduğunu&nbsp; belirtti.

Kamu-sen:” En Büyük Tehlike Madde Bağımlılığı Ve Uyuşturucu”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Toplumsal  Cinsiyet  Eşitliği  Sekreteri  ve   Kadın  ve  Çocuk  Hakları  Komite  Başkanı  Keziban  Öcal, ülkedeki  en  büyük  tehlikenin  madde  bağımlılığı  ve  uyuşturucu  kullanımı  olduğunu  belirtti.

Keziban Öcal yaptığı yazılı açıklamada, madde bağımlılığı ve uyuşturucu kullanımının  çocuklar için  en büyük tehlike olduğunun altını çizerek,  bu  büyük  tehlikeyi  görmezden  ve  duymazdan  gelmenin    en  büyük  yanlışlık  ve  geleceğe  yapılacak  en  büyük  ihanet olduğunu kaydetti.
Tüm kesimlerin katkıları ile hazırlanacak stratejik planlara ihtiyaç olduğunu kaydeden Öcal, bu planın ötelenemeyecek kadar önemli olduğunun altını çizdi.

Madde  bağımlılığı  ve  uyuşturucu  ile  mücadelenin,  devlet  programı  ve  politikası  haline  getirilmeden,  parçalar  halinde  yapılacak  her  türlü  girişim  ve  uygulamaların  murat  edilen  toplam  faydayı  ve  sonucun sağlamayacağını belirtti.

Öcal, Kamu-Sen’in,  konu ile ilgili her türlü işbirliğine hazır olduğunu kaydetti.

Çok  geç  olmadan  tüm  paydaşları  sorumluluk  üstlenmeye  ve  katkı  koymaya  davet  eden  Öcal Başbakanlık  Uyuşturucu  ile  Mücadele  Komisyonu  ile işbirliğinde 9-21 Ekim tarihleri arasında  üçüncü farkındalık etkinliği düzenleyeceklerini kaydetti.

Öcal, madde bağımlılığı ve uyuşturucuyla mücadele konusunda  eğitim plan ve proje ve çalışmalarında katkıları nedeniyle  Başbakan Hüseyin Özgürgün’e  ve Uyuşturucu  ile  Mücadele  Komisyonu  Başkanı  Hasan Karaokçu’ya, teşekkür etti.

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