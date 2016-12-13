Kamu-Sen, Eleştirileri Yanıtladı

Kamu-Sen Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, “geçici süreliğine yeni çalışma saatine uyulması” kararının arkasında olduklarını belirterek, karardan dolayı yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

KIDRIŞLIOĞLU: “AMAÇ GÜN IŞIĞINDAN YARARLANMAK İSE VE GEÇİCİ SÜRELİĞİNE BU KONUDA BİR SAAT DÜZENLEMESİ YAPILMIŞ İSE, BİZ BUNA UYACAĞIZ”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Sekreteri Özgür Kıdrışlıoğlu, oy birliğiyle aldıkları “geçici süreliğine yeni çalışma saatine uyulması” kararının arkasında olduklarını belirterek, karardan dolayı yapılan eleştirilerin kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Kıdrışlıoğlu, “Amaç gün ışığından yararlanmak ise ve geçici süreliğine bu konuda bir saat düzenlemesi yapılmış ise, biz buna uyacağız. Çeşitli dairelerdeki üyelerimizden aldığımız görüşler de aldığımız kararı desteklemektedir. Bu değişen saatlerde herhangi bir artırma söz konusu olsa ve çalışanlarımızın yasal haklarına bir müdahale olsaydı gereken tüm eylemleri yapardık. Ancak burada çalışma saatlerinde herhangi bir hak gaspı söz konusu değil” dedi.

Özgür Kıdrışlıoğlu, bugün yaptığı yazılı açıklamada, bazı sendika yöneticilerinin Kamu-Sen’i hedef alan açıklama ve lakap takmalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Kamu-Sen’in diğer sendikaların yeni çalışma saati konusunda aldığı kararlar için “yanlıştır” demediği, “ölüler üzerinden siyaset yapılıyor” suçlamasında bulunmadığı, aksine sendikal görüşlerine saygı duyduğunu ifade eden Kıdrışlıoğlu, diğer sendikaların Kamu-Sen’in geçici süreliğine yeni çalışma saatine uyulması için almış olduğu kararı üslupsuzca eleştirdiğine vurgu yaptı.

Kıdrışlıoğlu, “Başbakan, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı’nın grev sonrası belirttiği üzere, uçak iniş kalkışları, Merkez Bankası, haberleşme ağı gibi birkaç sistemin Türkiye üzerinden sağlanması ve bundan ayrılmak istense bile hemen olamayacağı bizim açımızdan da geçerli bir sebeptir” dedi. Kıdrışlıoğlu, bu kapsamda bazı sendika yöneticilerinin Kamu-Sen’i hedef alan açıklamalarının kabul edilemeyeceğini kaydetti.

Kıdrışlıoğlu, bazı sendikaların ideoloji, bazılarının ise yıl sonu üye kapma girişimleriyle yaptığını savunarak, bu davranışın ileride birlikte verecekleri sendikal dayanışmaya sekte vurabileceğine dikkat çekti.

Sendikaların, Kamu-Sen’in aldığı kararı eleştireceğine kendi kararlarının haklılığını üyeleri ve halka anlatmaya çalışırlarsa daha etkili olacağını ifade eden Kıdrışlıoğlu, Kamu-Sen’in oybirliğiyle aldığı kararın arkasında olduğunu belirtti.

Kıdrışlıoğlu, şöyle devam etti:

“Bizler oybirliği ile almış olduğumuz kararın arkasındayız. Bizi tanıyan ve yardım elini uzatan tek ülke olan Türkiye Cumhuriyeti ile bu sebepten ilişkilerin bozulmasını tasvip etmeyiz. Amaç gün ışığından yararlanmak ise ve geçici süreliğine bu konuda bir saat düzenlemesi yapılmış ise biz buna uyacağız. Çeşitli dairelerdeki üyelerimizden aldığımız görüşler de aldığımız kararı desteklemektedir. Bu değişen saatlerde herhangi bir artırma söz konusu olsa ve çalışanlarımızın yasal haklarına bir müdahale olsaydı gereken tüm eylemleri yapardık. Ancak burada çalışma saatlerinde herhangi bir hak gaspı söz konusu değildir”

Özgür Kıdrışlıoğlu, “Ayrıca şuan Güney Kıbrıs ile devam eden görüşmelerin olumlu geçmesi ve bir referandum havasının olduğu dönemde anlaşma sağlanması durumunda zaten Avrupa saat dilimine geçilecektir. Hal böyle iken bir kaos ortamının oluşturulması tarafımızca kabul görülmeyecektir” denildi.