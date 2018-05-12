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Kamu-sen'den “Uluslararası Hemşireler Günü ve Haftası” Dolayısıyla Mesaj...

ATAN: “HEMŞİRELERİMİZ ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE ZOR ŞARTLAR ALTINDA GÖREVLERİNİ ÖZVERİ İLE GERÇEKLEŞTİREREK HALKIMIZA HİZMET VERMEKTEDİRLER”

Kamu-sen'den “Uluslararası Hemşireler Günü ve Haftası” Dolayısıyla Mesaj...

ATAN: “HEMŞİRELERİMİZ ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE ZOR ŞARTLAR ALTINDA GÖREVLERİNİ ÖZVERİ İLE GERÇEKLEŞTİREREK HALKIMIZA HİZMET VERMEKTEDİRLER”

12 Mayıs 2018 Cumartesi 12:08
Kamu-sen'den “Uluslararası Hemşireler Günü ve Haftası” Dolayısıyla Mesaj...

ATAN: “HEMŞİRELERİMİZ ÜLKEMİZİN HER KÖŞESİNDE ZOR ŞARTLAR ALTINDA GÖREVLERİNİ ÖZVERİ İLE GERÇEKLEŞTİREREK HALKIMIZA HİZMET VERMEKTEDİRLER”

Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, hemşirelerin ülkenin her tarafında zor şartlar altında hizmet verdiğini belirtti.

Kamu-Sen Genel Başkanı Metin Atan, “Uluslararası Hemşireler Günü ve Haftası” nedeniyle yayımladığı mesajda, çalışma saatleri ve ödenekleri de dahil tüm sıkıntılarında ebe ve hemşirelerin her zaman yanında durmaya devam edeceklerini, sorunların takipçisi olacaklarını kaydetti.

Hemşireliğin, zor koşullar altına şefkat, sabır ve hoşgörü gerektiren onurlu ve kutsal bir meslek olduğunu ifade eden Atan, “Hemşirelerimiz, ülkemizin her köşesinde zor şartlar altında görevlerini özveri ile gerçekleştirerek halkımıza hizmet vermektedirler. Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Hemşirelerimiz bu ekibin en önemli temel taşlarındandır” dedi.

Atan, hemşirelerin pek çok ortamda bu hizmeti tek başına vermek durumunda kaldığını belirterek, “Bu nedenle hemşireler, hizmet sunumunun ve sunumdaki hakkaniyetin arttırılması ile bakım kalitesinin artmasına katkı verecek konumdadırlar” dedi.
 

Son Güncelleme: 12.05.2018 15:14
Anahtar Kelimeler:
Kamu-senHemşireMesajı
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