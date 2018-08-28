Kamu-Sen Başkanı Atan’dan şok eylem uyarısı...

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, son zamları eleştirerek, şok eylem uyarısı yaptı.

Atan yazılı açıklamasında, yapılan zamlardan sonra vatandaşa “daha fazla fedakarlık yapın” denmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.

Başbakan Tufan Erhürman’ın 5 sendikayı çağırıp ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili alınan kararın arifesinde uzlaşı arayışına girdiğini anımsatan Atan, “Bizim yüzde 1 kesinti olayına sıcak bakmadığımızı tüm kesimlerden kurum kuruluşlardan örtülü ödeneklerden, cumhurbaşkanlığından başlamak üzere partilerden, yurt dışı harcamalarından kesilmesi durumunda bunu üyelerimizden talep edebileceğimizi söyledik. Bunun dışında böyle bir şeyin uygun olmadığını görüp yüzde 1’lik kesintiyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.

“YÜZDE 1’LİK KESİNTİYİ KABUL ETMİYORUZ”

Yasa gücündeki kararnamenin geri çekilmemesi durumunda 5 sendika olarak hukuksal süreç başlatacaklarını bildiren Atan, “Yasaya aykırı bir durum var. 29 Ağustos Çarşamba gününden itibaren de ek mesaiye gitmeme eylemini başlatacağımızı belirtmek istiyorum. Toplumsal özveri denildiği zaman tek kesimden değil, bütün kesimlerden almak lazım bu özveriyi. Kimse bunu yanlış yere çekmesin. Sendikalar yüzde 1’lik kesintiyi kabul etti gibi bir algı yaratmaya çalışmasın. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır” dedi.

Yalnızca kamu görevlilerinden kesinti yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirten Atan, Başbakan ile yaptıkları toplantıda uzlaşı sağlanamadığını kaydetti.

Atan, “Başbakan iyi niyetli olarak bu kararı Bakanlar Kurulu’na götürüp buradan çıkacak kararın arkasında duracağını söyledi. Tabii ek mesai yapan çok kritik yerler var. Örneğin Ercan Havaalanı var. İtfaiyeler greve girdiği zaman uçaklar inmeyebilir. Sivil Havacılık, İtfaiye Bölümü ek mesaileri full olduğu için bu karara uyacaklar ve işe gitmeyecekler. Dolayısıyla uçuşlarda çok büyük kaos yaşanacak” ifadelerine yer verdi.

“SAĞLIKTA KAOS”

Özellikle sağlıkta başlayacak eylemin çok kritik olacağına işaret eden Atan, şunları kaydetti:

“Sağlıkta bir fark var. Çalışma saatleri dışında resmi tatiller dışında dolduruluyor. Dolayısıyla resmi tatiller sağlıkta tamamen ek mesaidir. Bizim sağlıkta ek mesaiye kalmamamız demek hiçbir personelin olmayacağı anlamını taşıyor. Bu tehlikeyi görmeleri gerekiyor. Biz burada sadece acil servis ve yoğun bakımı dışarıda bırakıyoruz. Kötü halde hastaneye gelenlere yardım edilecek, yoğun bakımdaki hastalarımız mağdur edilmeyecek. Fakat hiçbir hemşire içeride olmayacak. Net olarak söylüyorum ülke bir kaosa doğru gidecek. Biz toplum çıkarı için herşeyi yapmaya hazırız fakat ülkenin her kesiminin özverisiyle yapılmalı. Ambulansların hizmet şemaları ayrı değil. Dolayısıyla ambulansların ek mesaiye gitmemeleri hiçbir ambulansın çalışmaması demek oluyor”

“ŞOK EYLEMLER”

“Herkes şok eylemlere hazır olsun” uyarısında bulunan Atan, “Başbakan ‘akaryakıt artışının 21 günde bir olduğunu ancak bunun düne denk geldiğini o yüzden bundan bir farklılık yaratılmaması gerektiğini’ söyledi. Bu zamlardan sonra gidip vatandaşa ‘daha fazla fedakarlık yapın’ dememiz söz konusu olamaz” dedi.

