banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93867
ALTIN
243.516
DOLAR
6.2745
STERLİN
8.0826
EURO
7.3518
Döviz kurları sabitlendi
DÖVİZ KURLARI SABİTLENDİ
Lefkoşa’da helikopter ile uyuşturucu sevkiyatı
LEFKOŞA'DA HELİKOPTER İLE UYUŞTURUCU SEVKİYATI
1700 adet uyuşturucu hap soruşturması
1700 ADET UYUŞTURUCU HAP SORUŞTURMASI
Firar eden iki mahkum kısa sürede yakalandı
FİRAR EDEN İKİ MAHKUM KISA...
banner282

Kamu-Sen Başkanı Atan’dan şok eylem uyarısı...

Kamu-Sen Başkanı Atan’dan şok eylem uyarısı...

28 Ağustos 2018 Salı 15:41
Kamu-Sen Başkanı Atan’dan şok eylem uyarısı...

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Genel Başkanı Metin Atan, son zamları eleştirerek, şok eylem uyarısı yaptı.

Atan yazılı açıklamasında, yapılan zamlardan sonra vatandaşa “daha fazla fedakarlık yapın” denmesinin söz konusu olamayacağını belirtti.
Başbakan Tufan Erhürman’ın 5 sendikayı çağırıp ek mesailerle ilgili yasa gücünde kararname ile ilgili alınan kararın arifesinde uzlaşı arayışına girdiğini anımsatan Atan, “Bizim yüzde 1 kesinti olayına sıcak bakmadığımızı tüm kesimlerden kurum kuruluşlardan örtülü ödeneklerden, cumhurbaşkanlığından başlamak üzere partilerden, yurt dışı harcamalarından kesilmesi durumunda bunu üyelerimizden talep edebileceğimizi söyledik. Bunun dışında böyle bir şeyin uygun olmadığını görüp yüzde 1’lik kesintiyi kesinlikle kabul etmeyeceğimizi söyledik” ifadelerini kullandı.
“YÜZDE 1’LİK KESİNTİYİ KABUL ETMİYORUZ”
Yasa gücündeki kararnamenin geri çekilmemesi durumunda 5 sendika olarak hukuksal süreç başlatacaklarını bildiren Atan, “Yasaya aykırı bir durum var. 29 Ağustos Çarşamba gününden itibaren de ek mesaiye gitmeme eylemini başlatacağımızı belirtmek istiyorum. Toplumsal özveri denildiği zaman tek kesimden değil, bütün kesimlerden almak lazım bu özveriyi. Kimse bunu yanlış yere çekmesin. Sendikalar yüzde 1’lik kesintiyi kabul etti gibi bir algı yaratmaya çalışmasın. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bu konu açılmamak üzere kapanmıştır” dedi.
Yalnızca kamu görevlilerinden kesinti yapılmasını kabul etmeyeceklerini belirten Atan, Başbakan ile yaptıkları toplantıda uzlaşı sağlanamadığını kaydetti.
Atan, “Başbakan iyi niyetli olarak bu kararı Bakanlar Kurulu’na götürüp buradan çıkacak kararın arkasında duracağını söyledi. Tabii ek mesai yapan çok kritik yerler var. Örneğin Ercan Havaalanı var. İtfaiyeler greve girdiği zaman uçaklar inmeyebilir. Sivil Havacılık, İtfaiye Bölümü ek mesaileri full olduğu için bu karara uyacaklar ve işe gitmeyecekler. Dolayısıyla uçuşlarda çok büyük kaos yaşanacak” ifadelerine yer verdi.
“SAĞLIKTA KAOS”
Özellikle sağlıkta başlayacak eylemin çok kritik olacağına işaret eden Atan, şunları kaydetti:
“Sağlıkta bir fark var. Çalışma saatleri dışında resmi tatiller dışında dolduruluyor. Dolayısıyla resmi tatiller sağlıkta tamamen ek mesaidir. Bizim sağlıkta ek mesaiye kalmamamız demek hiçbir personelin olmayacağı anlamını taşıyor. Bu tehlikeyi görmeleri gerekiyor. Biz burada sadece acil servis ve yoğun bakımı dışarıda bırakıyoruz. Kötü halde hastaneye gelenlere yardım edilecek, yoğun bakımdaki hastalarımız mağdur edilmeyecek. Fakat hiçbir hemşire içeride olmayacak. Net olarak söylüyorum ülke bir kaosa doğru gidecek. Biz toplum çıkarı için herşeyi yapmaya hazırız fakat ülkenin her kesiminin özverisiyle yapılmalı. Ambulansların hizmet şemaları ayrı değil. Dolayısıyla ambulansların ek mesaiye gitmemeleri hiçbir ambulansın çalışmaması demek oluyor”
“ŞOK EYLEMLER”
“Herkes şok eylemlere hazır olsun” uyarısında bulunan Atan, “Başbakan ‘akaryakıt artışının 21 günde bir olduğunu ancak bunun düne denk geldiğini o yüzden bundan bir farklılık yaratılmaması gerektiğini’ söyledi. Bu zamlardan sonra gidip vatandaşa ‘daha fazla fedakarlık yapın’ dememiz söz konusu olamaz” dedi.
 

Son Güncelleme: 28.08.2018 19:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fanatik CTP'liler bile UBP'yi çağırıyor...!
Fanatik CTP'liler bile UBP'yi çağırıyor...!
Döviz kurları sabitlendi
Döviz kurları sabitlendi
Hür-iş Federasyonu’ndan Mec-sen’e Destek...
Hür-iş Federasyonu’ndan Mec-sen’e Destek...
KKTC Tüketiciler Derneği, “Kontak Kapatma Eylemi”ne katılacak
KKTC Tüketiciler Derneği, “Kontak Kapatma Eylemi”ne katılacak
10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor
10. Ozanköy Pekmez Festivali Cuma günü başlıyor
CTP Girne’de toplantı yaptı
CTP Girne’de toplantı yaptı
Şoförler Birliği Derneği, Akaryakıta Yapılan Zammı Kınadı, Başbakanlık Önünde Cuma Düzenlenecek Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Şoförler Birliği Derneği, Akaryakıta Yapılan Zammı Kınadı, Başbakanlık Önünde Cuma Düzenlenecek Eyleme Katılım Çağrısı Yaptı
Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün “Lefkoşa Çarşı Esnafı” fotoğrafları kitaplaştırıldı
Gazeteci Süleyman Ergüçlü’nün “Lefkoşa Çarşı Esnafı” fotoğrafları kitaplaştırıldı
Tkp Yeni Güçler, Hükümeti Ekonomik Krizin Bedelini Orta Ve Düşük Gelirliden Çıkarmaya Çalışmakla Suçladı
Tkp Yeni Güçler, Hükümeti Ekonomik Krizin Bedelini Orta Ve Düşük Gelirliden Çıkarmaya Çalışmakla Suçladı
Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu” Düzenliyor
Kıbrıs Türk Cerrahi Derneği, “laparoskopik Fıtık Onarımı Kursu” Düzenliyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim