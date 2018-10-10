Kamu-Sen Başkanı Atan, Eylemlerini Eleştiren Bakanlara Yanıt Verdi

ATAN:“BİZ HALKIN SESİYİZ. DOĞRU YAPARLARSA YANLARINDA OLURUZ. YANLIŞ YAPTIKLARINDA KARŞILARINDA OLURUZ”.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, son dönemlerde eylemlerin dozunu, artan zamlar karşısında artırdıklarını ifade etti.

Sendikaların yaptıkları eylemleri eleştiren bakanlara yazılı açıklamayla yanıt veren Metin Atan, haklı sebeplerden, alınması gereken tedbirler alınmadığı için tepki koyduklarını sağduyuya ihtiyaç olduğunu belirtti.

“DENKTAŞ DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ İSTİYOR”

Kamu-Sen Başkanı Metin Atan açıklamada, “Maliye Bakanı Denktaş’ın bize olan tavırları, sendikacılara karşı tavırlarını çok net ortaya koyuyor. Dikensiz gül bahçesi istiyorlar fakat buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz. Biz halkın sesiyiz. Doğru yaparlarsa yanlarında oluruz. Yanlış yaptıklarında karşılarında oluruz” dedi.

“TEBLİĞ İCRA”DA SIKINTILAR BÜYÜK”

“Mahkemelerde, Tebliğ İcra’da sıkıntıların büyük olduğunu kaydeden Atan, “ Eğer mahkemede tebliğ icra memurları itibarsızlaştırılıyorsa, güven yoksa, bu mahkemenin utancıdır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Orada bir sürü problem var. Bunların giderilmesi adına bir atılım yapacağız” ifadelerini kullandı.

KTAMS’IN EYLEMİNE DESTEK

KTAMS’ın yaptığı eylemi saygıyla karşıladıklarını söyleyen Kamu-Sen Başkanı Atan, “Sol parti sempatizanı bir sendika eyleme çıkıyorsa iyi bir noktaya gelmişiz demektir” dedi.

Açıklamasında gardiyanların sıkıntılarına da değinen Metin Atan, gardiyanların çok sıkıntılı ve özveri isteyen bir görevi yerine getirdiklerini, yeni cezaevi ile bu sorunların giderileceğine inandığını ifade etti.

Postacılar Günü nedeniyle bu hizmeti veren tüm çalışanları kutlayan Metin Atan “Orada çok zor şartlarda gelir getirici bir kurum olarak çalışıyorlar. İstihdam sorunları var. Bu sıkıntıları aşmak adına kendilerini ziyaret ettik. Sıkıntıları aşmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğimizi de belirtmek istiyorum” diye konuştu