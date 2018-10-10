banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
94441
ALTIN
230.495
DOLAR
6.0244
STERLİN
7.9611
EURO
6.9516
Gece kulübünde vahşet
GECE KULÜBÜNDE VAHŞET
Çalıntı botla suçlu kaçıracaktı
ÇALINTI BOTLA SUÇLU KAÇIRACAKTI
Tüp gaza zam!
Son Dakika
TÜP GAZA ZAM!
Gaspçılar tutuklu yargılanacak
GASPÇILAR TUTUKLU YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Tüp gaza zam!
Kapat

Kamu-Sen Başkanı Atan, Eylemlerini Eleştiren Bakanlara Yanıt Verdi

Kamu-Sen Başkanı Atan, Eylemlerini Eleştiren Bakanlara Yanıt Verdi

10 Ekim 2018 Çarşamba 13:06
Kamu-Sen Başkanı Atan, Eylemlerini Eleştiren Bakanlara Yanıt Verdi

ATAN:“BİZ HALKIN SESİYİZ. DOĞRU YAPARLARSA YANLARINDA OLURUZ. YANLIŞ YAPTIKLARINDA KARŞILARINDA OLURUZ”.

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen) Başkanı Metin Atan, son dönemlerde eylemlerin dozunu, artan zamlar karşısında  artırdıklarını ifade etti.

Sendikaların yaptıkları eylemleri eleştiren bakanlara yazılı açıklamayla yanıt veren Metin Atan,  haklı sebeplerden, alınması gereken tedbirler alınmadığı için tepki koyduklarını sağduyuya ihtiyaç olduğunu belirtti.

“DENKTAŞ DİKENSİZ GÜL BAHÇESİ İSTİYOR”

Kamu-Sen  Başkanı Metin Atan açıklamada, “Maliye Bakanı Denktaş’ın bize olan tavırları, sendikacılara karşı tavırlarını çok net ortaya koyuyor. Dikensiz gül bahçesi istiyorlar fakat buna müsaade etmeyeceğiz. Biz bildiğimiz yolda gideceğiz. Biz halkın sesiyiz. Doğru yaparlarsa yanlarında oluruz. Yanlış yaptıklarında karşılarında oluruz” dedi.

“TEBLİĞ İCRA”DA SIKINTILAR BÜYÜK”

 “Mahkemelerde, Tebliğ İcra’da sıkıntıların  büyük olduğunu kaydeden Atan, “ Eğer mahkemede tebliğ icra memurları itibarsızlaştırılıyorsa, güven yoksa, bu mahkemenin utancıdır. Buna müsaade etmeyeceğiz. Orada bir sürü problem var. Bunların giderilmesi adına bir atılım yapacağız” ifadelerini kullandı.

KTAMS’IN EYLEMİNE DESTEK

KTAMS’ın yaptığı eylemi saygıyla karşıladıklarını söyleyen Kamu-Sen Başkanı Atan,  “Sol parti sempatizanı bir sendika eyleme çıkıyorsa iyi bir noktaya gelmişiz demektir” dedi.

Açıklamasında  gardiyanların sıkıntılarına  da değinen Metin Atan,  gardiyanların  çok sıkıntılı ve özveri isteyen bir görevi yerine getirdiklerini,  yeni cezaevi ile bu sorunların giderileceğine inandığını ifade etti.

Postacılar Günü nedeniyle bu hizmeti veren tüm çalışanları kutlayan Metin Atan “Orada çok zor şartlarda gelir getirici bir kurum olarak çalışıyorlar. İstihdam sorunları var. Bu sıkıntıları aşmak adına kendilerini ziyaret ettik. Sıkıntıları aşmak için elimizden gelen her çabayı göstereceğimizi de belirtmek istiyorum” diye konuştu

 

 

 

Son Güncelleme: 10.10.2018 16:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Meclis Başkan Vekili Töre, Buca Belediye Başkanı Levent Priştina Ve İzmir Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı Heyetini Kabul Etti
Meclis Başkan Vekili Töre, Buca Belediye Başkanı Levent Priştina Ve İzmir Muharip Gaziler Ve Şehit Aileleri Vakfı Heyetini Kabul Etti
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Yarın Elektrik Kesintisi Olacak
Makamer: “Sulak Alanlar Tüzüğü Değişene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”
Makamer: “Sulak Alanlar Tüzüğü Değişene Kadar Mücadeleye Devam Edeceğiz”
Çevre Koruma Dairesi, Haftalık Denetim Raporunu Açıkladı
Çevre Koruma Dairesi, Haftalık Denetim Raporunu Açıkladı
Sucuoğlu: “ubp Kktc Halkı İçin Vardır”
Sucuoğlu: “ubp Kktc Halkı İçin Vardır”
13 Ekim Bm Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü…
13 Ekim Bm Dünya Afet Risklerinin Azaltılması Günü…
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’nda Atamalar…
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığı’nda Atamalar…
Ctp, “neden Federal Devlet” Konulu Konferans Düzenledi
Ctp, “neden Federal Devlet” Konulu Konferans Düzenledi
Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Okul Aile Birliği: “okuldaki Kurslar Bakanlık İzniyle Düzenleniyor”
Güzelyurt Özgürlük İlkokulu Okul Aile Birliği: “okuldaki Kurslar Bakanlık İzniyle Düzenleniyor”
Tüp gaza zam!
Tüp gaza zam!

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim