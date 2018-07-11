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Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti

Kamu-Sen, “düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı” durumunda bulunan basının, demokrasinin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti

Kamu-Sen, “düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı” durumunda bulunan basının, demokrasinin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.

11 Temmuz 2018 Çarşamba 09:13
Kamu-Sen, Basının, Demokrasinin ve Cumhuriyetin Kökleşmesinde Önemli Bir Yere Sahip Olduğunu Belirtti

Kamu-Sen, “düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili aracı” durumunda bulunan basının, demokrasinin vazgeçilmez en önemli kurumlarından biri olduğunu belirtti.
Kamu-Sen, 11 Temmuz Basın günü nedeniyle yaptığı açıklamada, iletişim teknolojilerindeki hızlı gelişimle birlikte en kısa sürede doğru bilgi ve tarafsız habere ulaşmanın öneminin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti.
Kamu Yönetimi ile vatandaşlar arasında önemli bir işlev görevi gören basının demokrasinin ve Cumhuriyetin kökleşmesinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Kamu-Sen, “Tarihin her döneminde milletin gözü, kulağı ve sesi olan basın kamuoyunun haber alma hakkına katkıda bulunma görevini ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı içerisinde başarı ile yerine getirmiş ve getirmektedir” dedi.
Meslek etiğinden taviz vermeden bilgi ve haber üreten medya sektörünün, gelişmiş toplumların itici gücü, sağlıklı işleyen demokrasilerin vazgeçilmez unsurlarından biri halini aldığını belirten Kamu-Sen, zor koşullarda görevini yerine getirmeye çalışan basın çalışanlarının, tüm Kıbrıs Türk basınının,  basın gününü kutladı.
 


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Son Güncelleme: 11.07.2018 12:15
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