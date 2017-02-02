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02 Şubat 2017 Perşembe 16:26

Kamu-Sen, Asgari Ücretin Beklentilerden Uzak Olduğunu Kaydetti

Kamu-Sen, Asgari Ücretin Beklentilerden Uzak Olduğunu Kaydetti
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Kıbrıs  Türk  Kamu  Görevlileri  Sendikası  (Kamu-Sen), yeni asgari ücretin beklentileri karşılamaktan çok uzak olduğunu kaydetti.

Sendika Başkanı  Metin Atan yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin “gayrı yasal bir şekilde 32 gün bekletilerek” belirlendiğini, aylık 2 bin 20 TL’lik asgari ücretin çalışanların ve emeklilerin beklentilerini karşılamaktan çok uzak olduğunu belirtti.

Asgari ücretin 2017’nin ilk 6 ayı için en az 2 bin 760 TL olması gerektiğini ifade eden Atan, bir çok mal ve hizmete yüzde 30 zam yapılırken, asgari ücrete yüzde 10 dolaylarında artış yapıldığını kaydetti.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu’nun Türk Lirası’nda son üç ayda yaşanan değer kaybını görmezden geldiğini de savunan Atan, “Yeni asgari ücret konut, kira, özel eğitim, ulaşım, yüksek öğrenim gibi hayati öneme sahip giderlerin  halâ döviz bazında belirlendiği ülkemizde, çalışana da emekliye de refah değil yoksulluk getirecektir” dedi.

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