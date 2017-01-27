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27 Ocak 2017 Cuma 12:21

Kamu-sen: “Asgari Ücret En Az 2 Bin 760 Tl Olmalı”

Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( KAMU-SEN ) Genel Başkanı Metin Atan, asgari ücretin 2017’nin ilk 6 ayı için en az 2 bin 760 TL olmasını istedi.

Kamu-sen: 'Asgari Ücret En Az 2 Bin 760 Tl Olmalı”
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Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası ( KAMU-SEN ) Genel Başkanı Metin Atan, asgari ücretin 2017’nin ilk 6 ayı için en az 2 bin 760 TL olmasını istedi.

Atan konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Asgari Ücret Yasası’nın ilgili maddelerine işaret ederek, yeni asgari ücretin hâlâ saptanmasının yasa dışılık olduğunu kaydetti.

“Yasanın emrettiği kriter ve esasların uygulanması ve zamanında yerine getirilerek yürürlüğe konmasında sorumlu ve yükümlü olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve hükümet edenleri yasaya aykırı icraatlardan ve uygulamalardan derhal vazgeçmeye davet ediyoruz” diyen Atan, tespit edilecek yeni asgari ücretin “gerçekçi” bir rakam olmasını istedi.
Atan şöyle devam etti:

“Çok ivedi ve kısa bir süre içerisinde tespit edilmesi gerekli olan yeni asgari ücretin gerçekçi ve kabul edilebilir bir rakamda olabilmesi için ise dövizdeki anormal düzeydeki yükselişi ve hayat pahalılığını belirleyen kriterlerin yanında gerçek piyasa koşullarının ve ekonomik reel göstergeleri de dikkate almak kaçınılmaz bir gerekliliktir.”

Atan, bu bağlamda yılık ilk 6 aylık dönemi için asgari ücretin en az 2 bin 760 TL olarak belirlenmesi gerektiğini anlattı.

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