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Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’ndaki Saldırıyı Kınadı!

PERŞEMBE GÜNÜ GREV YAPILACAK

Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’ndaki Saldırıyı Kınadı!

PERŞEMBE GÜNÜ GREV YAPILACAK

17 Temmuz 2018 Salı 09:09
Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’ndaki Saldırıyı Kınadı!

PERŞEMBE GÜNÜ GREV YAPILACAK

 Kamu Görevlileri Sendikası (KAMU-SEN) Akdoğan Sağlık Ocağı’nda görevli üç kişinin darp edilmesi nedeniyle, perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında sağlık ocağında grev yapılacağını açıkladı. 

KAMU-SEN açıklamasında, Sağlık Bakanlığı'nın gerekli girişimleri yapmaması halinde uyarı grevlerinin artırılacağı kaydedildi. 

Yapılan yazılı açıklamada, “Pazar akşamı 22.30’da Akdoğan Sağlık Ocağı’nda bulunan üç 112 görevlisi arkadaşımıza ve üyelerimize görevleri esnasında darp gerçekleştirilmiştir. Bir üyemizin boğazı sıkılmış olup ciddi şekilde darp edilmiştir. KAMU-SEN olarak öncelikle emekçilerimize geçmiş olsun dileğinde bulunuyoruz” ifadeleri kullanıldı. 

Konunun yakından takip edildiği belirtilen açıklamada, “Arkadaşlarımıza bunu yapanların hesabının sorulması için girişimlerde bulunuldu, perşembe günü 10.00-12.00 saatleri arasında Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yapılacak ve Sağlık Bakanlığı'nın gerekli girişimleri yapmadığı durumda ise  uyarı grevlerimizi artıracağız” ifadesine yer verildi.
 

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Son Güncelleme: 17.07.2018 12:53
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