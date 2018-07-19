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Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yaptı

Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yaptı

19 Temmuz 2018 Perşembe 15:05
Kamu-Sen, Akdoğan Sağlık Ocağı’nda uyarı grevi yaptı

ATAN:”SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÜVENLİK AÇISINDAN BÜYÜK TEHLİKE ALTINDA”

Kamu Görevlileri Sendikası (Kamu-Sen), Akdoğan Sağlık Ocağı’nda bir hemşirenin darp edilmesini protesto amacıyla iki saatlik uyarı grevi yaptı.

Sendikadan yapılan açıklamaya göre, Kamu-Sen Başkanı Metin Atan grevle ilgili açıklamasında, darp olaylarının bu tip olayların mevcut sistemde devamlı suretle gerçekleşebileceği uyarısında bulundu ve Sağlık Bakanlığı’nı ilgisizlikle suçladı.

Hukuksal açıdan da ne gerekiyorsa ivedilikle yapılacağını ifade eden Atan “Benim buradaki üzüntüm Sağlık Bakanlığı’nın ilgisizliğidir. Bakanlık, bu tip olayları görüp müdahale etmede sıkıntı yaşıyor. Bu olay yaşandıktan sonra bakanlıktan sadece bir kınama yazısı yayınlanmıştır, hem de olayın gerçekleşmesinden tam iki gün sonra... Anında müdahale edilip olay hakkında işlem yapılmamıştır” ifadelerini kullandı.


Sağlık çalışanlarının güvenliğinin bulunmadığını belirten Atan, “Sağlık çalışanları güvenlik açısından büyük tehlike altındadırlar, bulunduğumuz bu yerde ne bir güvenlik kamerası sistemi ne de bir güvenlik önlemi var, bu tip yaptırımlar caydırıcılık açısından bir düzenleme ile yoluna sokulmalıdır” dedi.

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Son Güncelleme: 19.07.2018 18:23
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