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KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK: NO 2) YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK: NO 2) YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

26 Mart 2018 Pazartesi 12:59
KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK: NO 2) YASA TASARISI KABUL EDİLDİ
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CUMHURBAŞKANINCA BİR DAHA GÖRÜŞÜLMEK ÜZERE GÖNDERİLEN KAMU SAĞLIK ÇALIŞANLARI (DEĞİŞİKLİK: NO 2) YASA TASARISI KABUL EDİLDİ

BESİM: "EŞİT ADİL BİR ÇALIŞMA DÜZENİ SAĞLANMASI İÇİN İLGİLİ TÜM YASALARIN HIZLA ÇIKARILMASI VE EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİ ÖNEMLİ"

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Cumhurbaşkanınca Bir Daha Görüşülmek Üzere Geri Gönderilen Kamu Sağlık Çalışanları (Değişiklik: no 2) Yasa Tasarısı görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

PİLLİ 
UBP milletvekili Ali Pilli, çok sayıda kamu çalışanının ikinci iş yaptığını söyleyerek, kamu reformunun şart olduğunu belirtti. 
Pilli, ikinci iş yapan memurların vergi kaçakçısı durumuna düştüğünü söyleyerek, reform yapılarak tüm bu sorunların çözülmesi gerektiğini kaydetti. 
Doktor ihtiyacının karşılanması gerektiğine de işaret eden Pilli, doktor olmadan hastane açılmasının anlamı olmadığını belirtti. 
ÇAĞMAN 
DP milletvekili Koral Çağman, gerekli düzenlemenin yapılmasıyla ikinci iş ile ilgili sorun kalmayacağına inandığını belirtti. 
Çağman, ikinci iş konusunun denetlenmesi, fazladan çalışandan da vergisini alacak bir düzenlenme yapılması yönünde çalışma yapılması görüşünü paylaştı.
BESİM 
Sağlık Bakanı Filiz Besim düzenlemeyi önemli bulduklarını yasağa uymayan herkese aynı uygulamanın yapılması gerektiğini belirtti. 
Besim, yapılan uygulamanın çalışma barışını bozduğunu kamu reformunun hızla yapılması gerektiğini, aksi halde toplumsal olarak ciddi sıkıntılar oluşabileceğini kaydetti. 
Besim, eşit adil bir çalışma düzeni sağlanması konusunda ilgili tüm yasaların hızla çıkarılması ve eşitsizliklerin giderilmesinin önemli olduğunu söyledi. 
Döner Sermaye Yasası ile Genel Sağlık Sigortası Yasası’nın birlikte çalışıldığını söyleyen Besim, Hasta Hakları, Kamu Tabipler Yasası gibi yasalarla ilgili çalışmaların sürdürüldüğünü kaydetti. 
Konuşmaların ardından yasa oybirliğiyle kabul edildi. 

Anahtar Kelimeler:
Koral ÇağmanALİ PİLLİFiliz Besim
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