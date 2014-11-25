Kamu-İş’ten “Kadına Yönelik Şiddet” Konulu Seminer

DİLEK: “KAMU-İŞ OLARAK BİZ DE GÖREVİMİZİ YAPACAĞIZ, KADIN VE İNSAN HAKLARINI KORUYAN, SAVUNAN ÖRGÜTLERİN YANINDA OLACAĞIZ”

LATİFOĞLU: “TEMENNİMİZ SAVAŞLARIN VE BAŞTA KADINA YÖNELİK ŞİDDET OLMAK ÜZERE HER TÜRLÜ ŞİDDETİN SON BULMASIDIR”

LİSANİLER: “KADINLARIN İSTİHDAMA KATILIM ORANININ DÜŞÜK OLMASI ONLARIN BİR ŞEKİLDE BİRİLERİNE BAĞLI OLDUĞUNU GÖSTERİR”

Kadına yönelik şiddete karşı toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu kararıyla ilan edilen “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamında KKTC’de de bir dizi etkinlik düzenleniyor.

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş), bugün “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” kapsamında kadın üyeleri için seminer düzenledi.

Sendika yetkilileri “Kadına yönelik şiddet” konulu seminerde yaptıkları konuşmalarda KKTC’de kadın sığınma evlerinin yapılması gerektiğine dikkat çekti.

DİLEK

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek seminerin açılış konuşmasında, kadının haklarını korumanın başta Meclis’in sonra mahkemelerin ve sivil toplum örgütlerinin görevi olduğunu kaydederek, “Kamu-İş olarak biz de görevimizi yapacağız, kadın ve insan haklarını koruyan, savunan örgütlerin yanında olacağız” dedi.

Konuyla ilgili Meclis’te yasal mevzuat hazırlanmasını beklediklerini ifade eden Dilek, kısa ve uzun vadeli çalışmaların yanı sıra zihniyetlerin değiştirilmesi, devletin bu hususta da bir politika izlemesi gerektiğini vurguladı.

Sami Dilek, mağdur kadınların korunması ve rehabilite edilmesi için sığınma evleri yapılması gerektiğini de kaydetti.

LATİFOĞLU

Hür-İş Federasyonu Genel Başkanı Yakup Ö. Latifoğlu ise konuşmasında, dünyada, bölgede ve sıcak çatışmaların yaşandığı yerlerde kadınların taciz, tecavüz ve şiddetin her türlüsüne maruz kaldıklarını belirterek, “Temennimiz savaşların ve başta kadına yönelik şiddet olmak üzere her türlü şiddetin son bulmasıdır” ifadesine yer verdi.

“Ülkemizde eksik bulunan kadın sığınma evleri ve kadınların yardımlarına koşacak sosyal birimler hayata geçirilmelidir” diyen Latifoğlu şöyle devam etti:

“Burada temel görev Meclise düşmektedir. Eksik yasaların tamamlanması, hükümetlerin de eksik olan kurumları oluşturması ve buna ivedilikle başlaması gerekiyor. Bu konuda yeterli uyarıyı yapmak, farkındalık yaratmak da biz, sendika ve sivil toplum örgütlerinin görevidir.”

Federasyon Başkanı Latifoğlu, esas bilinçlenmesi gerekenin kadına şiddet uygulayan erkeklerin olduğunu söylemesiyle salondan alkış sesleri yükseldi.

LİSANİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı İsmet Lisaniler de seminerde konuşma yaptı.

Federasyon Başkanı Latifoğlu’nun konuşmasına atıfta bulunan Lisaniler, “Seminerdeki 3’üncü erkek konuşmacıyım. Bu benim için aslında bir utançtır. Burada bir kadın konuşmacı olmasını isterdim. Bu toplumumuzda kadın-erkek eşitsizliğinin göstergelerinden biridir” dedi.

Konuşmasında bazı ekonomik araştırmalara işaret eden Müsteşar İsmet Lisaniler, ekonomik yaşamda erkeklerin istihdama katılım oranın yüzde 68, kadınların istihdama katılım oranının da yüzde 34 olduğunu söyledi.

“EKONOMİK KAZANÇ ELDE ETMEK BİR ÖZGÜRLÜK”

Lisaniler, “Ekonomik kazanç elde etmek bir özgürlük. Kadınların istihdama katılım oranının düşük olması onların bir şekilde birilerine bağlı olduğunu gösterir. Bu bağlılık da eşitsizlik doğurur” dedi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi (Kuruluş, Görev ve Çalışma Esasları) Yasa Tasarısı’nın Meclis’te oy birliyle onaylandığını anımsatan İsmet Lisaniler, daire hakkında bilgi verdi.

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin kurulmasıyla atılacak adımlara da işaret eden Lisaniler, “Bu daire topluma kurumsal yapıyla hizmet verecek. Dairenin hazırlayacağı rapor her yıl KKTC meclisine sunulacak. Toplumsal cinsiyet eşitliğimiz ya da eşitsizliğimiz Meclis düzeyine taşınacak” dedi.

SERDAR

Kamu-İş Eğitim Sekreteri Mehmet Serdar ise seminerdeki konuşmasında “Kadına şiddet tüm dünyada var olan bir gerçektir ve sadece kadının değil, toplumun problemdir” dedi.

Kamu-İş yetkilileri, üyeleri, Hür-İş Federasyonu ve ile Hür-İş’e bağlı sendika yetkilileri, temsilcileri ve üyelerinin katıldığı seminerde Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Sorumlusu Üngül Kamburoğlu ile Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Psikoloji Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Zihniye Okray sunum gerçekleştirdi.