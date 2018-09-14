Kamu-İş’te Yeni Yönetim… Başkanlığa Serdaroğlu Seçildi

DEĞİRMENCİOĞLU : “KAMU-İŞ YENİ BİR RUH, YENİ BİR MÜCADELEYLE SENDİKAL HAYATIN LOKOMOTİFİ OLACAK… BUNA İNANIYORUZ”



Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) yeni yönetimi dün gerçekleştirilen 3’üncü olağanüstü genel kurulda belirlendi.

Buna göre, Genel Başkanlığa Ahmet Serdaroğlu, Genel Sekreterliğe Devrim Gündüz, Mali Sekreterliğe Derviş Delikurt, Eğitim Sekreterliğine Lale Biçim seçildi.



Teşkilat Sekreterliğine seçilen Yusuf Sonay ile ilgili oy pusulalarının tekrar sayılacağı kaydedildi.



Kamu-İş’in yönetim kuruluna Lefkoşa bölgesinden seçilen üyeleri , “Bora Şöföroğlu, Ahmet Bardak, Sevinç Kaymakamtorunları, Arif Çocuk, Hüseyin Vaizoğlu ve Ömür Manga” olarak açıklandı.



Gazimağusa bölgesinden seçilenler “Cenk Dağdelen, Veli Özer ve Murat Akıncı”, Girne bölgesinden seçilenler, “Ömer Paşaoğulları ve Sertan Traş”, Güzelyurt bölgesinden seçilenler “Şenol Canbulat, Çetin Küçük”, İskele bölgesinden seçilen ise “Mustafa Aktaş” olarak duyuruldu.



Kamu-İş Genel Danışmanı ve dünkü genel kurulun divan başkanı Hasan Değirmencioğlu, konuyla ilgili yazılı açıklamasında, “Kamu-İş yeni bir ruh, yeni bir mücadeleyle sendikal hayatın lokomotifi olacak. Buna inanıyoruz” ifadelerini kullandı.



Değirmencioğlu, yıllardır gerçekleşmeyen Kamu-İş genel kurulunun büyük bir katılımla yapıldığını da belirtti.