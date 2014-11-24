KAMU-İŞ“Kadına Yönelik Şiddet” Semineri

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü” dolayısıyla yarın saat 09.30’da Lefkoşa Golden Tulip Hotel’de “Kadına Yönelik Şiddet” semineri düzenliyor.

Kamu-İş Genel Sekreteri Erdoğan Özkan tarafından yapılan açıklamaya göre, seminerde, Lefke Avrupa Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölüm Başkan Yrd. Doç. Dr. Zihniye Okray, Sosyal Hizmetler Dairesi Girne Bölge Sorumlusu Üngül Kamburoğlu ve Avukat Şefik Aşçıoğulları sunum yapacak.