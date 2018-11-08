Kamu-İş yarın TÜK’te grev yapacak

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) yarın 08.00 – 12.30 saatleri arasında Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde uyarı grevi yapacak.

Konuyla ilgili Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre grev, mevsimlik işçi statüsünden geçici işçi statüsüne geçirilen işçilerin, bu uygulamanın gayri yasal olduğu gerekçesiyle yeniden mevsimlik işçi statüsüne çekilmesi nedeniyle gerçekleştirilecek.

1 Kasım 2018’de Toprak Ürünleri Kurumu Müdür Vekili ile yapılan toplantıda, sorunların Toprak Ürünleri Kurumu İdaresi ve Kamu – İş ile istişare edilerek giderileceği konusunda mutabakat sağlandığı dile getirilen açıklamada, “Ne yazık ki sendikanın iyi niyetli yaklaşımı suistimal edilerek, Toprak Ürünleri Kurumu yönetimi, Kamu – İş’i hiçe sayarak, sendikaya söylenenin aksine kararlar üretmiştir” denildi.

İşçilerin çok ağır şartlarda, çok düşük ücretlerle, sosyal güvenlikten, iş sağlığı ve iş güvenliğinden yoksun şekilde çalıştırıldığı kaydedilen açıklamada şöyle denildi:

“Bütün bu şartlara rağmen, 2017 Kasım ayında Toprak Ürünleri Kurumu’na alınan 14 kişi ‘mevsimlik işçi’ kapsamından, ‘geçici işçi’ kapsamına alınmış ve ardından yapılan bu geçişin gayri yasal olduğu iddiası ile Toprak Ürünleri Kurumu bir işlem başlatmıştır.

Bilindiği gibi 2 yılda bir imzalanan TÜK Toplu İş Sözleşmesi bu yıl yenileneceğinden, çalışanların hakları çeşitli yönlerden tırpanlamaya çalışılmakta, İhtiyat Sandığı kesintilerinin düşürülmesi planlanmaktadır.

Tüm bunlardan önce iş sağlığı yönünde önlem almayan Toprak Ürünleri Kurumu Yönetim Kurulu; çalışanların maske, giyim ve doktor kontrollerini yaptırmayıp, 14 Toprak Ürünleri Kurumu çalışanımızın yoğun çabalarla, yıllarca ‘mevsimlik işçi’ kapsamında emek ve hizmetlerinin sömürülmesinin önüne geçilmesi adına ve tüm olumsuzlukların giderilmesini dikkate alan sendika yönetimi yarın 08.00 – 12.30 arası Lefkoşa Toprak Ürünleri Kurumu Merkez’de uyarı grevi yapacaktır.”

Grev çerçevesinde sabah 09.00’da Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde basın açıklaması gerçekleştirilecek.

