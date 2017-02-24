Kamu-İş Ve TÜK Arasında Toplu İş Sözleşmesi İmzalandı

ÇAVUŞOĞLU: ”TÜK SIKINTILARINDAN KURTULMUŞ DEĞİL ANCAK İŞLEVİNİ YERİNE GETİRME NOKTASINDA BÜYÜK YOL ALDI”

Kıbrıs Türk Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Toprak Ürünleri Kurumu (TÜK) arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

TÜK çalışanlarının 1 Ocak 2017-31 Aralık 2018 tarihlerini kapsayan özlük haklarını düzenleyen protokole, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, TÜK Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet İzzi Türkel, TÜK Müdürü Ragıp Ratip, Kamu-İş Başkanı Sami Dilek ve Kamu-İş Genel Sekreteri Erdoğan Özkan imza oydu.

ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’nda düzenlenen imza töreninde konuşan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, göreve geldikleri dönemde TÜK’ün, fonksiyonlarını yitirme noktasında olduğunu belirtti.

KKTC halkının geçmişte çok sevdiği bir çok kurumu kaybettiğini, kaybettiklerinin yerine daha güzelini koyamamış olmasının toplumda sıkıntı yarattığını ifade etti.

Çavuşoğlu, elde kalan birkaç tanesinden ve en önemli kurumlardan biri olan TÜK’ün gelecek nesillere de hizmet verebilmesi ve üretimi destekleyebilmesi için Yönetim Kurulu ile birlikte ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu süreçte çok zor günler geçirdiklerini kaydederek, “Toprak Ürünleri Kurumu henüz sıkıntılarından kurtulmuş değil ancak işlevini yerine getirme noktasında büyük yol aldı” diye konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, TÜK’ün yaşatılması ve piyasa dengeleyici pozisyona ulaşması için bir programları bulunduğunu belirterek, yasanın değişmesi, devlete ait borçların üzerinden kalkması, devlette çalışanların ve emeklilerin üstünden kalkması, başka yerlere olan borçlarının düzene sokulması konusundaki programları adım adım uyguladıklarını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu göreve geldiğinde fonksiyonlarını yerine getiremez durumda olan TÜK’ün şu anda en azından üreticinin ihtiyacı olan arpa ve balya görevini layıkıyla yerine getirmekte olduğunu, temennilerinin diğer hammaddelerde de piyasa dengeleyici görevini yerine getirmesi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, TÜK’ü istenilen düzey çıkarırken çalışanların özlük haklarından taviz vermeyeceklerini, bu nedenle bugün toplu iş sözleşmesi imzalandığını belirtti.

TÜK’ü yaşatma kararlılığında olduklarını söyleyen Çavuşoğlu, TÜK’te başarı serüveni yazılacağını kaydetti.

Çavuşoğlu, kurumları yok etme pahasına akıl verenlerin de karşısında olacaklarının altını çizdi.

DİLEK

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek de, yaptığı açıklamada, TÜK’ün hayvancı ve çiftçi, açısından önemine değinerek, geçmiş dönemdeki hükümet tarafından iflas ettirildiğini iddia ettiği kurumu iflas ettiği noktadan omuzlayarak yaşatılması için çaba sarf eden Bakan ve TÜK yetkililerine teşekkür etti.

Dilek, başta Bakan olmak üzere deneyimli yöneticiler sayesinde TÜK’ün kurtarılma noktasına doğru gittiğini belirtti.

Dilek, deneyimli bürokratların mensup oldukları partilerine bakılmaksızın hükümetler değişse dahi başarılı oldukları kurumlarda görevlerine devam etmeleri temennisinde bulundu.