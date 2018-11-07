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Kamu-İş ve KTAMS Girne Kaza Mahkemesi’nde eylem uyarısında bulundu

Kamu-İş ve KTAMS Girne Kaza Mahkemesi’nde eylem uyarısında bulundu

07 Kasım 2018 Çarşamba 09:02
Kamu-İş ve KTAMS Girne Kaza Mahkemesi’nde eylem uyarısında bulundu

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) ile Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), Girne Kaza Mahkemesi’nde personel eksikliği nedeniyle eylem uyarısında bulundu.

Kamu-İş ve KTAMS tarafından yapılan ortak açıklamada, Girne Kaza Mehkemesi’nde uzun bir süreden beri var olan stenograf ve odacı ihtiyacının giderilmesi için, Yüksek Mahkeme Genel Sekreterliği’nin yetki talebinde bulunduğunu,  ancak Maliye Bakanlığı tarafından olumlu bir yanıt alınamadığı belirtildi.

Sendikalar 12 Kasım’a kadar bu konuda adım atılmaması halinde grev dahil her türlü eylemi hayata geçirme konusunda karar aldıklarını bildirdi.

 

Son Güncelleme: 07.11.2018 12:38
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