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Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu

Kamu-İş, üyelerinin “kıdem tazminatı haklarını” kaybetmemesi için gerekli tüm hukuki hakları sonuna kadar kullanacağını duyurdu.

Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu

Kamu-İş, üyelerinin “kıdem tazminatı haklarını” kaybetmemesi için gerekli tüm hukuki hakları sonuna kadar kullanacağını duyurdu.

26 Eylül 2018 Çarşamba 13:16
Kamu-iş, Üyelerinin “Kıdem Tazminatı Haklarını” Kaybetmemesi İçin Gerekli Tüm Hukuki Hakları Sonuna Kadar Kullanacağını Duyurdu

Kamu-İş, üyelerinin “kıdem tazminatı haklarını” kaybetmemesi için gerekli tüm hukuki hakları sonuna kadar kullanacağını duyurdu.


Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı yazılı açıklamada, 47/2010 sayılı yasa ile, Kamuda görevli çalışanlar arasında eşit ve adil olmayan, maaş ücret ve maddi menfaatlerin farklılıklarının, kamu vicdanını yaralamaya ve ayni görevi ifa eden çalışanlar arasında eşitsizlik yaratmaya, devam ettiğini belirtti.


Serdaroğlu şöyle dedi: “Ağustos 2018 tarihinde üyemizin Eski Eserler Dairesi’nden emekliliği ile birlikte KKTC ile sendikamız arasında geçerli olan Toplu İş Sözleşmesi haklarına binaen alması gereken ‘kıdem tazminatı’ hakkı tüm gayret ve çabalara rağmen maalesef kendisine ödenmemiştir. Bu bağlamda, sendikamızın uzun süren ‘bayramlık ödeneği’ haklarının üyelerimize ödenebilmesi amacıyla yaşanan ve sonucunda kazanılan hukuk mücadelesinin, kıdem tazminatı hakkı için de yürütülmesi hâsıl olmuştur.”


Serdaroğlu,  çalışanların sosyal ve hukuki haklarını gasp eden bu uygulamanın benzer durumda olan üyelerine de uygulanmaması için hukuki haklarını sonuna kadar kullanacaklarını söyledi.


Son Güncelleme: 26.09.2018 16:41
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