Kamu-iş, Hükümetin, Halkın Alım Gücünü Artırıcı Ve Zamları Önleyici Tedbirler Almasını İstedi

Kamu-İş, hükümetin, tüm olumsuzlukları göz önünde tutarak, halkın alım gücünü artırıcı ve zamları önleyici tedbirler almasını istedi.

Kamu İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu yaptığı açıklamada, hükümetin son 9 ay içerisinde, akaryakıt fiyatlarına getirdiği zamlara ilave enerji fiyatlarının da yükseltilmesinin yaşamı felce uğrattığını belirterek, Türk Lirasının, dolar, sterlin ve euro karşısındaki değer kaybının, enflasyonu artırdığını söyledi.

Devalüasyonun devam etmesi halinde de akaryakıta yapılan zamların devam edeceğini dile getiren Serdaroğlu, “Gelen zamların, zincirleme olarak halka yansıması, eğitimden tutunda, hayvancılık, üretim, çiftçi ve toplumun her katmanına olumsuz etki etmektedir. Devalüasyon böylesine seyretmesi önümüzdeki günlerde iflasları getirecek ve sosyal patlamalara neden olacaktır” dedi.

Serdaroğlu, ülke ekonomisine ciddi katkısı olan yurt dışından gelen öğrencilerin azalmasının da birçok sektörlerde endişe yarattığını belirtti.