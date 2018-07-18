Kamu – İş, Eylül Ayının İlk Haftasında Yeni Yönetimini Seçecek!

SENDİKA, 16 TEMMUZ’DA YAPTIĞI GENEL KURULDA TÜZÜĞÜNÜ DEĞİŞTİRDİ



Kamu İşçileri Sendikası (Kamu – İş), yıllardan sonra yaptığı genel kurulunda sendika tüzüğünü değiştirdi. Sendika, Eylül ayının ilk haftasında yapacağı genel kurulda yeni yönetimini seçecek.



Sendikadan yapılan açıklamaya göre, pazartesi günü tek gündem maddesiyle yapılan genel kurulda sendika tüzüğü değiştirildi.



Açıklama, şöyle devam etti:

“Genel Kurulda alınan kararla değiştirilen sendika tüzüğü, sendikaya demokrasi yollarını açmış, her üyenin oy kullanma, seçme ve seçilme hakkını sağlamıştır. Böylelikle sendika, gerçek sahipleri olan üyeleriyle yönetilecektir. Eylül ayının ilk haftasında gerçekleşecek olan Genel Kurulda seçimler yapılarak, Yönetim Kurulu oluşacaktır”



