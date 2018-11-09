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Kamu-İş bugün TÜK’te grev yapıyor

Kamu-İş bugün TÜK’te grev yapıyor

09 Kasım 2018 Cuma 10:15
Kamu-İş bugün TÜK’te grev yapıyor

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün 08.00 – 12.30 saatleri arasında Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde uyarı grevi yapıyor.

Konuyla ilgili Kamu-İş Genel Başkanı Ahmet Serdaroğlu’nun yaptığı açıklamaya göre grev, mevsimlik işçi statüsünden geçici işçi statüsüne geçirilen işçilerin, bu uygulamanın gayri yasal olduğu gerekçesiyle yeniden mevsimlik işçi statüsüne çekilmesi nedeniyle gerçekleştiriliyor.

Grev çerçevesinde 09.00’da Toprak Ürünleri Kurumu’nun Lefkoşa’daki merkez şubesinde basın açıklaması da gerçekleştirilecek.

Son Güncelleme: 09.11.2018 13:58
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