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KAMU-İŞ 26 Yaşında...

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün 26’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kamu-İş Başkanı Sami sendikanın ihtiyaçtan dolayı 6 Aralık 1988 yılında kurulduğunu ve ülkenin en büyük sendikası haline geldiğini söyledi. Sendika olarak bugüne kadar çok büyük kazanımlar elde ettiklerini belirten Dilek, “Bugün sendikayı kuranları anıyoruz. İyi ki Kamu-İş’i kurdular” dedi.

KAMU-İŞ 26 Yaşında...

Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün 26’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor. Kamu-İş Başkanı Sami sendikanın ihtiyaçtan dolayı 6 Aralık 1988 yılında kurulduğunu ve ülkenin en büyük sendikası haline geldiğini söyledi. Sendika olarak bugüne kadar çok büyük kazanımlar elde ettiklerini belirten Dilek, “Bugün sendikayı kuranları anıyoruz. İyi ki Kamu-İş’i kurdular” dedi.

06 Aralık 2014 Cumartesi 10:26
KAMU-İŞ 26 Yaşında...
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SENDİKA YÖNETİMİ, KURULUŞ YILDÖNÜMÜ ÇERÇEVESİNDE ATATÜRK VE KURUCU CUMHURBAŞKANI DENKTAŞ’IN ANIT MEZARI’NA ÇELENK KOYDU

 Kamu İşçileri Sendikası (Kamu-İş) bugün 26’ncı kuruluş yıldönümünü kutluyor.

Sendika yöneticileri Atatürk Anıtı’na ve Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ın anıt mezarına çelenk koydu.

Kamu-İş Başkanı Sami Dilek, Atatürk Anıtı’na çelen koymadan önce basına yaptığı açıklamada, sendikanın ihtiyaçtan dolayı 6 Aralık 1988 yılında kurulduğunu ve ülkenin en büyük sendikası haline geldiğini söyledi.

Sendika olarak bugüne kadar çok büyük kazanımlar elde ettiklerini belirten Dilek, “Bugün sendikayı kuranları anıyoruz. İyi ki Kamu-İş’i kurdular” dedi.

Kamu-İş sendikasının ülkenin devlet anlayışında önemli faktörler üstlendiğini dile getiren Dilek, sendikanın, çalışanları daha iyiye götürmek için ileriki süreçte daha fazla projeler yapacaklarını kaydetti.  

DR. KÜÇÜK’ÜN MEZARI’NA ÇELENK KONAMADI

Bu arada, Kamu-İş yetkilileri çelenk koymak için gittikleri Anıttepe’deki Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına, kapının kilitli olmasından dolayı çelenk koyamadı.

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