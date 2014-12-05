KAMU-İŞ 26. Kuruluş Yıldönümünü Kutluyor

Kamu İşçileri Sendikası’nın (Kamu-İş) 26. kuruluş yıldönümü çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek yaptığı yazılı açıklamada, 6 Aralık 1988’de kurulan sendikanın, sendikal misyonunu başarılı bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, en fazla üyeye sahip sendika olma unvanını devam ettirdiğini, Kuzey Kıbrıs’ta sendikacılık hareketinin lokomotifi durumunda olduğunu kaydetti.

Kamu-İş yarın saat 10.00’da Atatürk Anıtı’na, saat 10.30’da Dr. Fazıl Küçük’ün anıt mezarına saat 11.00’de de Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarına çelenk koyup saygı duruşunda bulunacak.

Dilek açıklamasında “Tüm liderlerimize Tanrı’dan rahmet diler, sendikamızın kuruluş gününde de tüm üyelerimizin kuruluş gününü kutlarız” ifadelerine yer verdi.