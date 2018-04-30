Kamu-İş 1 Mayıs işçi bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı

Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek, 1 Mayıs İşçi Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.



Kamu-İş Genel Başkanı Sami Dilek yayımladığı mesajda, 1 Mayıs’ın İşçi ve Emekçilerin Uluslararası Birlik, Dayanışma ve Mücadele Günü olduğunu ve işçilerin emeğini ve aşını sömüren emperyalizme karşı direnenlerin, günde 8 saat çalışma süresini kazanmasının yıl dönümü olduğunu kaydetti.



1 Mayıs’ın, 1886’da başta Amerika’daki işçiler olmak üzere, tüm dünya işçilerinin emperyalizme karşı verdikleri zorlu mücadelenin kazanıldığı gün olduğunu dile getiren Dilek,

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde çalışma hayatıyla ilgili tüm yasalar, 1974 Mutlu Barış Harekâtından hemen sonra oluşan yönetimlerle, zaman zaman mücadele, zaman zaman eylem ve grevlerle zaman zaman da uzlaşı ile tamamlanmıştır. Hazırlanan yasalar, demokratik dünya ülkelerinin yasaları da dikkate alınarak, dünya ülkelerine uyumlaştırılarak, çağdaş uygulanabilir yasalar haline getirilmiştir” ifadelerini kullandı.



Çıkarılmış yasaların dünya konjonktürüne yakın ama eksiklikleri mevcut yasalar olduğunu belirten Dilek, 2008 yılı itibarıyla, bu yasalardaki mevcut eksiklikleri giderip, daha çağdaş yasaların oluşturulması gerekirken, sendikaların karşısında olan işveren konumundaki yönetimlerin, bu yasaları ve içeriğini de, olan işçi haklarını daha da gerilere çekecek tavırlar içerisine girdiklerini ve 2009’dan sonra değişen yönetim kadrolarının da aynı uygulama yöntemini seçtikleri ve çalışanların haklarını geriletmeye devam ettiklerini savundu.



“ÇAŞILANLARIN 10 YIL İÇERİSİNDE HAKLARI GERİYE GİTTİ”



“Ne yazık ki hem geçmiş hükümetler döneminde hem de şimdiki hükümette olanlar, çalışma yasalarını ellemekte, birçok olumsuzluklar yaratmakla, çalışma yasalarını ülkemizdeki sosyal güvenlik konularını, allak bullak etmiş, yasalar uygulandıkça toplu iş sözleşmeleri özelliklerini yitirmiş, ülkemizdeki maaş-ücret uygulamaları çalışanları ve aynı iş yapanları bile sınıflara ayırmıştır” diyen Sami Dilek, çalışanların, daha güzel yarınlar ve daha iyi haklar beklerken, son 10 yıl içerisinde hakların geriletilmesiyle verimlilik ve motivasyonlarının ortadan kalktığını ifade etti.



Uygulamaya konulan göç yasası ile çalışanların bölündüğünü ve eşit işe eşit ücret prensibinin ortadan kaldırıldığını dile getiren Dilek, toplu iş sözleşmelerine müdahalelerin arttığını, hatta toplu iş sözleşmesi yapma gereği duyulmadığını belirtti.



Dilek, Meclisten geçen yasalarla, onaylanan toplu iş sözleşmesi ve toplu pazarlıkla ilgili Uluslararası Çalışma Örgütü kararlarının hiçe sayıldığını kaydetti.



“MÜCADELE ORTAMINA GİRMEMİZ GEREKİR”



Müdahaleler altında olan toplu iş sözleşmesi haklarının yeniden tesisi için yıllar önce 1 Mayıs emekçilerinin günü için yapılan mücadeleler gibi mücadele ortamına girilmesi gerektiğini savunan Dilek, şöyle dedi:



“Biz emekçiler olarak barış ve özgürlükten yanayız. Kıbrıs konusundaki barış görüşmelerinin tekrardan başlamasını beklemekteyiz. Arzumuz bir an önce Kıbrıs müzakerelerinin başlayıp, adil bir şekilde sonuçlanması ve Kıbrıs hakları için, kalıcı bir idareye kavuşmasıdır. İşçilerimizin ve tüm emekçi kardeşlerimizin 1 Mayıs İşçi Bayramını büyük bir burukluk içerisinde kutlamaktayız. Bir taraftan yasaların getirdiği sıkıntılar, diğer taraftan ise Türk Lirasının yabancı para birimlerine karşı değer kaybetmesi, enflasyonu körüklemekte, çalışanların alım güçlerini zayıflatmaktadır. Bu da insanlarımızı süratle fakirliğe itmektedir.”



TC ile KKTC Hükümetleri arasında yapılan protokollerde, enerji, limanlar, haberleşme ve tarım sektöründe yeniden yapılanma ismi altında yapılması öngörülen değişikliklerle özelleştirmelerin gündeme geldiğini dile getiren Dilek sözlerini şöyle tamamladı:



“Bunlar sendikaları ve çalışanları tedirgin etmekte, iş güvenceleri şüphesi doğmaktadır. Hükümetin ivedilikle bu konulara çare üretmesi gerekmektedir. 1 Mayıs İşçi ve Emekçilerin Bayramı, dünya çapında kutlanmakta olup, birlik, beraberlik, dayanışma ve haksızlıklara karşı mücadele günüdür. Bu günün anlamına uygun olarak, geriletilen sendikal hakların tesisi, Toplu İş Sözleşmelerine müdahalelerin ortadan kaldırılması, çalışanların ve halkın alım gücünün yükseltilmesi için mücadeleye hazır olunması dileğiyle, 1 Mayıs İşçi Bayramını en içten duygularla kutlar, tüm insanlara, barış, mutluluk ve sağlıklı yaşam dilerim.”



