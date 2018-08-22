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Kamu İhale (Degişiklik) Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu

STOKLANAMAYACAK TÜRDEN İLAÇ ALIMINDAKİ VE YURT DIŞI BİRİMLERİN HARCAMALARINDA YAŞANAN SORUNLARIN AŞILMASI AMAÇLANIYOR

Kamu İhale (Degişiklik) Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu

STOKLANAMAYACAK TÜRDEN İLAÇ ALIMINDAKİ VE YURT DIŞI BİRİMLERİN HARCAMALARINDA YAŞANAN SORUNLARIN AŞILMASI AMAÇLANIYOR

22 Ağustos 2018 Çarşamba 10:50
Kamu İhale (Degişiklik) Yasa Tasarısı Halkın Bilgisine Sunuldu


STOKLANAMAYACAK TÜRDEN İLAÇ ALIMINDAKİ VE YURT DIŞI BİRİMLERİN HARCAMALARINDA YAŞANAN SORUNLARIN AŞILMASI AMAÇLANIYOR
Kamu İhale Yasası’ndaki bazı aksaklıkların giderilmesi ve uygulamada baş gösteren sorunların aşılması amacıyla yasa değişikliği tasarısı hazırlandı.
Resmi Gazete’nin 17 Ağustos tarihli sayısında yayımlanarak halkın bilgisine sunulan yasa tasarısıyla ilgili görüş ve önerilerin, yazılı olarak yirmi gün içinde Meclis Başkanlığı’na sunulması istendi.
Tasarıyla, 15 Kasım 2016’da yürürlüğe giren Kamu İhale Yasası’nda bazı değişiklikler öngörülüyor.
Tasarının genel gerekçesinde, saptanan sorunlardan örnekler verilerek, sağlıkla ilgili bazı ilaçların, özelliğinden dolayı stoklanmasının mümkün olmadığı ve acil durumlarda kullanılacak ilaçlar olması nedeniyle önceden alınamadığı, ihtiyaca göre alım yapıldığı; ancak yasanın yürürlüğe girmesiyle acil ihtiyaç halinde alım yapılmasına yasal olanak kalmadığı, sağlık alanında ciddi sıkıntılar yaşanmaya başlandığı kaydedildi.
Genel gerekçede, yurt dışı uygulama birimlerinin harcamalarının da bu yasada düzenlenmemesi yüzünden bu birimlerin yapacakları alımlarda hangi usulün uygulanacağı konusunda tartışma yaşandığı belirtildi.
 

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Son Güncelleme: 22.08.2018 13:52
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