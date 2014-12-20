Kamu Hizmeti Komisyonu Yeterlik Sınavları Yapıldı

GARDİYANLIK SINAVLARI YARIN YAPILACAK

Kamu Hizmeti Komisyonu, Yeterlik Sınavlarının Üst Düzey ve Ortaokul Düzeyi sınavlarını, bugün gerçekleştirdi.

Kamu Hizmeti Komisyonu’ndan verilen bilgiye göre, Lefkoşa Türk Maarif Koleji’nde yer alan sınav saat 14.00’te başladı ve 75 dakika sürdü.

Komisyon, “Merkezi Cezaevi Müdürlüğü IV. Derece Erkek Gardiyan Eri ve IV Derece Kadın Gardiyan Eri münhali” için yapılacak sınavların ise yarın Türk Maarif Koleji’nde saat 14.00’te gerçekleştirileceğini kaydetti.

Yeterlik sınavlarının Orta Düzey ve Alt Düzey sınavları ise 27 Aralık’ta yapılacak. Sınava katılacak adaylara sınavların yeri ve zamanı ilerleyen günlerde kısa mesaj (SMS) olarak gönderilecek, ayrıca web sitesi aracılığı ile duyurulacak.

Kamu Hizmeti Komisyonu, sınavlar sonrası açıklanacak sonuçların “geçici” olduğunu ifade ederek, sonuçların 3 iş günü olan itiraz süresi sonrasında kesinleşeceğini kaydetti. Yeterlik Sınavlarında 60 ve üzeri puan alan adaylara başarı belgeleri, 3 iş günü itiraz süresinden sonra sonuçların kesinleşmesiyle birlikte Kamu Hizmeti Komisyonu Başkanlığı tarafından verilmeye başlanacak.

Sınav sonuçları adaylara, basına ve tüm ilgililere Kamu Hizmeti Komisyonu’na ait khk.kamunet.net adresli web adresinden duyurulacak.