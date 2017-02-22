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22 Şubat 2017 Çarşamba 08:58

“KAMU HEKİMLERİ, KAMU HASTANELERİNİ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÖZEL KLİNİKLERİ GİBİ KULLANABİLECEK”

KTSÇHB, Mandamus Emirnamesi İle Hastaların Özele Mahkum Edileceği İddialarının Gerçeği Yansıtmadığını Belirtti

'KAMU HEKİMLERİ, KAMU HASTANELERİNİ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÖZEL KLİNİKLERİ GİBİ KULLANABİLECEK”
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“KAMU HEKİMLERİ, KAMU HASTANELERİNİ MESAİ SAATLERİ DIŞINDA ÖZEL KLİNİKLERİ GİBİ KULLANABİLECEK”

Kıbrıs Türk Serbest Çalışan Hekimler Birliği (KTSÇHB), kamu hekimlerinin gayri yasal ikinci iş yapmasını yasaklayan “Mandamus Emirnamesi” ile birlikte  hastaların özele mahkum edileceği iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirtti. Birlik açıklamasında, ‘’Mandamus Emirnamesi’’ ile kamu hekimlerinin gayriyasal bir şekilde ikinci iş yapmalarının tarih olduğunu kaydetti.

KTSÇHB Başkanı Remzi Gardiyanoğlu yaptığı yazılı açıklamada, mahkeme kararının, kamu hekimlerinin özel hastalarına hizmet vermelerinin önünde bir engel olacakmış gibi gösterilmesinin, birtakım çevrelerin halkın mağduriyeti kavramı üzerinden rant elde etme kaygısından başka bir şey olmadığını ileri sürdü.

Gardiyanoğlu, Yüksek İdare Mahkemesi’nin “Mandamus Emirnamesi’ni” verdiği gerekçeli kararında atıfta bulunduğu ve 40 yıldan fazladır yürürlükte olan Kamu Sağlık Çalışanları Yasası’nın 40. maddesi ve ilgili tüzüğün, kamu hekimlerine, mesai saatlerinden sonra da  diledikleri zaman ve   diledikleri kadar özel hastaya ayaktan ve  hastaneye yatırarak tedavi etme hakkını yasal olarak açıkça verdiğini belirtti.

Gardiyanoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Konu bu kadar açık ve net iken, Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği (KTTB) ve Tıp-İş yetkililerinin, kamu hekimlerine, kamu hastanelerini, 7  gün 24  saat, bayramlarda, tatillerde ve mesai saatlerinden sonra da kendi özel klinikleri gibi kullanma imkanı veren bu düzenlemeyi görmezlikten gelerek ve halkımızdan gizleyerek, kamu hekimlerinin sadece kamu hastanelerinde çalışmalarının sağlanması durumunda, hastaların özele mahkum edileceği, hastaların hekim seçme hakkının elinden alınacağı, 1 Ağustos 2017’den itibaren kamu hekimlerinin ikinci iş yasağının uygulanmaya başlaması ile birlikte, birçok kamu hekiminin istifa edeceği iddialarında bulunmaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır”.

 

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