Kamu Güvenliği İçin Köpeği Ezip Öldürdüler

Polis yetkilileri saatte 70 mil hızla akan yoğun trafiğin ortasında gezinen köpeği yakalamak için büyük çaba harcadıklarını ancak başarısız olduklarını söyledi. Köpeği yakalamaya çalışan bir polis memurlarından birinin ısırıldığı da açıklandı.



Baş Dedektif Darren Wareing, halktan otoyolda dolaşan köpeğin yarattığı kaza tehlikesi ile ilgili bir çok telefon aldıklarını ve bunun üzerine derhal harekete geçtiklerini söyledi.



Uzun süre köpeği yakalamaya çalıştıklarının altını çizen Wareing, “Sonunda elimizdeki tek güvenli seçeneğin köpeğe acı çekmesini engelleyecek derecede hızla çarpıp öldürmek olduğu sonucuna vardık. Göz önünde bulundurduğumuz diğer bütün yöntemler kamu güvenliği endişeleri nedeniyle kabul görmedi” dedi.



Wareing, “Memurlar yaya olarak köpeği yakalamaya çalışırken, köpeğe çarpmaktan kaçınmaya çalışan bir TIR aniden direksiyon kırıp savruldu. Ciddi bir kaza yaşanma olasılığı çok yüksekti. Biz köpeği canlı olarak ele geçirip, otomobil sürücülerini de riske atmayacak bir yöntem bulamadık” dedi.



Dedektif sözlerine, “A55 gibi hızlı akan otoyollar çok ciddi riskler taşır ve aralarında TIR'ların da bulunduğu araçların bu ortamda, hele de karanlıkta hızla manevra yapması kabul edilemez. Köpeği yakalamaya çalışan memurlar bir çok kez korkunç sonuçlar doğurabilecek kazaların şans eseri atlatıldığına şahit oldu ve yüksek hızda yaşanacak bir kazanın sonuçlarından büyük endişe duyduklarını bildirdi” dedi.



Wareing, köpeği ezerek öldüren memurların her ikisinin de köpek sahibi olduğunu ve bu kararı vermekte çok zorlandıklarını da söyleyerek, “kamu güvenliğini sağlamak için o anda elimizden gelen başka bir şey yoktu” dedi.Polis yetkilileri saatte 70 mil hızla akan yoğun trafiğin ortasında gezinen köpeği yakalamak için büyük çaba harcadıklarını ancak başarısız olduklarını söyledi. Köpeği yakalamaya çalışan bir polis memurlarından birinin ısırıldığı da açıklandı.



Baş Dedektif Darren Wareing, halktan otoyolda dolaşan köpeğin yarattığı kaza tehlikesi ile ilgili bir çok telefon aldıklarını ve bunun üzerine derhal harekete geçtiklerini söyledi.



Uzun süre köpeği yakalamaya çalıştıklarının altını çizen Wareing, “Sonunda elimizdeki tek güvenli seçeneğin köpeğe acı çekmesini engelleyecek derecede hızla çarpıp öldürmek olduğu sonucuna vardık. Göz önünde bulundurduğumuz diğer bütün yöntemler kamu güvenliği endişeleri nedeniyle kabul görmedi” dedi.



Wareing, “Memurlar yaya olarak köpeği yakalamaya çalışırken, köpeğe çarpmaktan kaçınmaya çalışan bir TIR aniden direksiyon kırıp savruldu. Ciddi bir kaza yaşanma olasılığı çok yüksekti. Biz köpeği canlı olarak ele geçirip, otomobil sürücülerini de riske atmayacak bir yöntem bulamadık” dedi.



Dedektif sözlerine, “A55 gibi hızlı akan otoyollar çok ciddi riskler taşır ve aralarında TIR'ların da bulunduğu araçların bu ortamda, hele de karanlıkta hızla manevra yapması kabul edilemez. Köpeği yakalamaya çalışan memurlar bir çok kez korkunç sonuçlar doğurabilecek kazaların şans eseri atlatıldığına şahit oldu ve yüksek hızda yaşanacak bir kazanın sonuçlarından büyük endişe duyduklarını bildirdi” dedi.



Wareing, köpeği ezerek öldüren memurların her ikisinin de köpek sahibi olduğunu ve bu kararı vermekte çok zorlandıklarını da söyleyerek, “kamu güvenliğini sağlamak için o anda elimizden gelen başka bir şey yoktu” dedi.