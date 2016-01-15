Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı Komite Gündeminde

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı, Meclis’in ilgili komitesinde görüşülmeye devam ediyor.

Bugün tasarıyla ilgili yeni bir toplantı yapan Cumhuriyet Meclisi İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi, çalışmalarını bir sonraki toplantıda sürdürecek.

CTP Lefkoşa Milletvekili Ahmet Gülle başkanlığındaki komitenin bugünkü toplantısına aynı partiden Hüseyin Erçal, DP-UG’den Menteş Gündüz, UBP’den de Ahmet Kaşif ve Esat Ergün Serdaroğlu katıldı.

Başbakanlık, Personel Dairesi ve Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden temsilciler de toplantıda davetli olarak hazır bulundu