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Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı.

Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:33
Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi

KAMU GÖREVLİLERİ DEĞİŞİKLİK YASA TASARISI OYBİRLİĞİYLE KABUL EDİLDİ

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı’nı oybirliğiyle onayladı.

Tasarı hakkında konuşan UBP Milletvekili Menteş Gündüz, bazı eksiklikleri giderecek yasaya olumlu oy vereceklerini, ancak “ucube” olarak tanımladıkları yasanın bir an önce Kamu Reformu ile kalkması gerektiğini dile getirdi.

KIYI EMNİYETİ ŞİRKETİ’NDEN 15 İŞÇİ DURDURULDU

UBP Milletvekili Resmiye Canaltay ise, gündem dışı konuşmayla, Türkiye ortaklı KKTC Kıyı Emniyeti Şirketi’nden 18 kişinin işten durdurulduğunu belirterek, nedenini sordu.

İşten durdurmaları “keyfi”  diye niteleyen Canaltay, ihtiyaç yoksa ilgili kişilerin başka bir yere nakledilmesi gerektiğini ifade etti.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da yanıt konuşmasında, 18 değil 15 kişinin işten çıkarıldığını, bunun yaşanacağının 2017 yılı son çeyreğinde Türkiye’deki muhataplar tarafından defalarca bildirildiğini ancak bu konuda hiçbir adım atılmadığını anlattı.

30 personelin mevcut hareket şeması içinde fazlalık olduğunun yönetim tarafından bildirildiğini kaydeden Atakan, 12 kişinin bütçe çalışması yapılmadan işe alındığını dile getirdi.

Konuyla ilgili süreci paylaşan Atakan, işten durdurmanın üzüntü verici olduğunu, işten durdurulan 15 kişinin her türlü sosyal hakkının ve tazminatlarının ödendiğini belirtti.

Atakan, ellerinden geldiği şekilde bu kişilerin mağduriyetini gidermek için çalışacaklarını anlattı.

KAMU GÖREVLİLERİ YASASI VE TMK

UBP Milletvekili Özdemir Berova ise, 7/79 Kamu Görevlileri Yasası’nın yapılan değişikliklerle “özünden uzaklaştırıldığını” söyledi.

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Yasada yapılan değişiklikleri özetleyen Berova, yapılan değişiklikler nedeniyle yaşanan sorunlara değindi.

İlgili tasarının komitede görüşüldüğünü dile getiren Berova, değişiklik hakkında bilgi verdi.

Bu gibi değişiklikler yapılırken konu üzerinde çok iyi çalışmak gerektiğini söyleyen Berova, şu anda değişikliklerin siyasi olarak avantaj sağlamak için  yapıldığını iddia etti.

UBP Milletvekili Ersin Tatar ise, Taşınmaz Mal Komisyonu’nun çalışabilesi için gerekli kaynağın sağlanması gerektiğini belirtti.

CAS çalışanlarının henüz ödenmediğini de söyleyen Tatar, bu durumu eleştirdi.

CTP Milletvekili Biray Hamzaoğulları ise, 2013’ten beridir Kamu Reformu konuşulduğunu kaydetti.

Hamzaoğulları, kamu reformunun gerçekleşmemesi halinde kısmı değişiklikler yapılacağını dile getirdi.

İlgili Komitenin başkanı HP Milletvekili Jale Refik Rogers, 44/2006 yasasıyla kamu görevlileri yasasında yaratılan anomali ve yaratılan sanal kadrolar konusuna değindi.

Mevcut yasa nedeniyle pek çok sorun yaşandığını kaydeden Rogers, amaçlarının bu sorunları çözmek olduğunu kaydetti.

Rogers, esas isteklerinin Kamu Reformu’nu hayata geçirmek olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Kamu Görevlileri Değişiklik Yasa Tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

 

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Son Güncelleme: 04.06.2018 19:40
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