Kamu Çalışanlarının (maaş-ücret) yasa kararnamesi kabul edildi

Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname oybirliğiyle kabul edildi.

KOOPERATİF LEVAZIM

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda kooperatif levazım konusu ele alındı.

UBP milletvekili Hasan Taçoy, 62. madde uyarınca “Kooperatif Levazım’da Neler Oluyor” konusunda bir konuşma yaptı.

Taçoy konuşmasının başında nisap sorununa değinerek, nisabı sağlamanın hükümetin görevi olduğunu söyledi.

Kooperatif Levazım’da maaş kesintisi için personelden baskı ile imza alındığını, Yönetim Kurulu üyelerinin istifa ettiğine ilişkin duyumlar aldıklarını söyleyen Taçoy, kooperatiflerin çok önemli olduğunu kaydetti.

Kooperatifçilik konusunun hükümet programında da yer aldığını dile getiren Taçoy, söz konusu maddeyi okudu.

Taçoy, bazı CTP milletvekillerinin muhalefette iken denetim konusunda kurumun Yönetim Kurulu’nu eleştirdiğini ancak bugün iktidara geldikleri halde denetim yapmadıklarını savundu.

Kooperatif Levazım’da neler yapıldığı konusunda milletvekillerine bilgi verilmesini isteyen Taçoy, KTHY döneminde işe girenler ve CAS çalışanları için de yapılabileceklerin ortaya konması gerektiğini belirtti.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Kooperatif Levazım çalışanlarının Başbakan ve Tarım Bakanı ile görüşme yaptıklarını söyledi.

Ne olup biteceğine çalışanlarla birlikte karar vereceklerini dile getiren Denktaş, uzun yıllardan beri yaşanan bir sorun olduğunu, geçen hafta işçilerle bir araya geldiğini belirtti.

Denktaş, bugün çalışanların önerilerini konuşacaklarını ifade etti.

MUHACERET

Genel Kurul’da daha sonra Yabancılar ve Muhaceret Değişiklik Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşüldü. Tezkere oybirliğiyle kabul edildi.

UBP milletvekili Hasan Taçoy söz alarak, muhaceret konusunun önemli sorunlardan biri olduğunu söyledi.

Taçoy, Ercan Havalimanı’nda iki küçük odada 60 kişiye kadar insanın muhacerette tutulduğunu, bu durumun giderilmesini istedi.

Taçoy, deport edilen insanların Ercan Havalimanı’ndan deport edilmediğini kaydetti.

TEZKERE VE KARARNAME

Genel Kurul’da Aile Evlenme ve Boşanma (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın komitede ivedilikle görüşülmesine ilişkin tezkere görüşülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

Cumhuriyet Meclisi’nde daha sonra Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname ve Ekonomi Maliye Bütçe ve Plan Komitesinin Kararnameye İlişkin Raporu görüşüldü.

Komite Başkanı CTP milletvekili Fikri Toros raporu okudu.

ARIKLI

YDP Başkanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Serdar Denktaş’a KKTC’nin kendi imkanları ile ödemeler yaptığını söylediğini hatırlatarak, Türkiye’den para geldiğinin neden açıklanmadığını sordu.

Arıklı, Türkiye’den ciddi miktarda bir para geldiğinin görüldüğünü ancak bunun açıklanmadığını savundu.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, değişikliğin doğru bir değişiklik olduğunu ancak CAS’da çalışanların da taleplerinin göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, ETİ ve KTHY çalışanları gibi CAS çalışanlarının kamuda istihdam edilmeseler bile bir şekilde sorunlarının çözülmesi, taleplerinin karşılanması gerektiğini belirtti.

Ercan Havalimanı’nda yer hizmetlerinin bir şirkete bırakılmasını eleştiren Amcaoğlu, havaalanında yasalara aykırı şekilde tek bir yer hizmetlerinin faaliyet gösterdiğini savundu.

Amcaoğlu, kamu çalışanlarının özlük haklarını iyileştirip CAS çalışanlarına yapılmamasının Anayasa’nın 8. Maddesine yani eşitlik ilkesine aykırı olduğunu söyledi.

DENKTAŞ

Maliye Bakanı Serdar Denktaş eşitlikten bahsedildiğini, Göç Yasası’nı geçirerek kamuda eşitliği bozanın kim olduğunu sorarak, CAS’ın özel şirket olduğunu istihdam yapılırken Maliye Bakanlığı’ndan görüş alınmasına ihtiyaç olmadığını söyleyenin, CAS çalışanlarına bugün mümkün olmamasına karşın istihdam sözü verenlerin kim olduğunu sordu.

Denktaş, yürütülen çarpık politika yüzünden CAS’ın bugün bu noktaya geldiğini söyledi.

Denktaş, “KTHY kapatılmak durumunda değildi. Yapmadınız kapandı. Hala daha bizi mi sorguluyorsunuz” dedi

İhaleye çıkılacağını, ehil insanların yeniden işlerine dönmelerini umduklarını belirten Denktaş, geçmişte yapılan hataların sıkıntılarını çözmeye uğraş verdiklerini kaydetti.

“Özelleştirilmiş KTHY nerede?” diye soran Denktaş, bazı partilerin devletin imkanları ile oy hesabı yapmasından dolayı oluşan sorunları çözmeye çalıştıklarını belirtti.

Denktaş, Türkiye ile protokolün Mart ayında imzalandığını ancak Türkiye’de yaşanan gelişmeler nedeniyle para akışının sağlanamadığını bu süreçte tüm yükümlülükleri kendi gelirleriyle karşıladıklarını anlattı.

Denktaş, paranın serbest bırakılmamasının nedeninin son imzayı atacak olan kişinin henüz atanmaması olduğunu kaydetti.

“Döviz patlaması olmasaydı 2018’i artı bütçe ile kapatacaktık” diyen Denktaş, önümüzdeki üç yılın planlamasının Türkiye’den gelen heyetin de katılımıyla yapılacağını ifade etti.

Denktaş, 8 yıl devlette çalışanlara yönelik vergi düzenlemesi ile ele geçen nakit maaşların daha yüksek olmasına yönelik bir çalışma yaptıklarını ifade etti.

SANER

UBP milletvekili Ersan Saner KTHY’nin batma sürecine ilişkin kendi bakanlığı döneminde yaşananları anlattı.

KTHY çalışanlarının devlete alınması sürecine de değinen Saner, “Ercan’ın özelleşmesi Ocak 2011’de tamamlandı. Ben göreve geldikten 31 gün sonra uçuşlar sona erdi, KTHY battı.” dedi.

CAS’ın hisselerinin Maliye Bakanlığı’na satıldığını söyleyen Saner, “Hisseler neden gitmesi gereken yere gidemedi ve bu duruma gelindi” dedi.

AMCAOĞLU

UBP milletvekili Olgun Amcaoğlu, geçmişte yapılan hatalardan çok adaletin sağlanması hataların düzeltilmesi için ne yapılacağının önemli olduğunu söyledi.

Amcaoğlu, hükümete CAS ile ilgili bazı sorular yöneltti.

Hükümetin protokol ile ilgili görevlerini yerine getirmediğini savunan Amcaoğlu, protokol içeriklerinin hazırlanması sürecine başlanmadığını ileri sürdü.

2019 Bütçe Yasa Tasarısı’nın komiteye nasıl getirileceğini soran Amcaoğlu, “31 Ekim’de bütçeyi getirmek zorundasınız. Bütçeyi ne yaptınız? Hiçbir şey yapmadınız. Gerekli katkıyı koymadınız” dedi.

ARIKLI

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı, yolsuzluk dosyalarına değinerek, bu dosyaların ileri gitmelerini engelleyen kesimlerin açıklanmasını istedi.

CAS konusunda hükümetin rahatlamasını sağlayan bir savcılık görüşü bulunduğunu dile getiren Arıklı, “İmtiyazları peşkeş çekecekler” dedi.

CAS’a ilişkin Başsavcılığın görüş vermesi sürecini değerlendirerek, 2009, 2016 ve 2018’de üç farklı görüş verildiğini söyleyen Arıklı, neden son görüşün dikkate alındığını sordu.

TAÇOY

UBP Milletvekili Hasan Taçoy, geçmiş dönemlerde Göç Yasası’ndan işe giren kamu çalışanlarının baremlerinde değişiklik yapıldığını anımsattı.

Taçoy, CAS konusunda görüşlerini aktararak, devletin CAS hisselerini aldığını söyledi.

Taçoy, tasarıya olumlu oy vereceklerini belirtti.

Konuşmaların ardından Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası Hakkında Yasa Gücünde Kararname 36 kabul ile oybirliğiyle kabul edildi.