Kamu Çalışanlarına Maaş Düzenlemesi

İNİSİYATİF: "MİLLETVEKİLLERİMİZDEN, KAMUDA ADALETSİZLİK, EŞİTSİZLİK VE HAKSIZLIK YARATAN BU YASAYI KALDIRMASINI İSTİYORUZ"

“Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi”, “Anayasa'ya aykırı olduğu ve kamuda çalışanlar arasında adaletsizlik, eşitsizlik ve haksızlık yarattığı” gerekçesiyle Kamu Çalışanlarının Aylık (Maaş-Ücret) ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’nın kaldırılmasını istedi.

Göç Yasasına Dur De İnisiyatifi, Meclis önünde basın açıklaması yaptı.

İnisiyatif adına açıklama yapan Devrimci Genel İş Başkanı Hasan Felek, "göç yasası" olarak nitelendirdikleri yasanın kaldırmasına yönelik sundukları yasa önerisinin mecliste ivedilikle oylamasını beklediklerini belirterek, bu amaçla meclis oturumunu izleyeceklerini ve mücadeleye milletvekillerinin oylamada verdiği oya göre devam edeceklerini söyledi.

Felek, bu yasanın Anayasa, Toplu İş Sözleşmeleri, İş Yasası ve İLO sözleşmelerine aykırı olduğunu, kamuda çalışanlar arasında eşitsizlik, adaletsizlik ve haksızlık yarattığını savunarak, buna şiddetle karşı çıktıklarını ve çıkmaya devam edeceklerini vurguladı.

Bu yasaya geçmişte kabul oyu veren 28 milletvekilinden bugün 11'inin mecliste olduğuna işaret eden Felek, milletvekillerinin oy verirken bunu dikkate almasını istedi.

İnisiyatif basın açıklamasının ardından Meclis oturumunu izlemeye geçti.