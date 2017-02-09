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09 Şubat 2017 Perşembe 10:08

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Komitesi’nden Geçti

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oybirliği ile geçti.

Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (değişiklik) Yasa Tasarısı Meclis Komitesi'nden Geçti
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Lefkoşa, 9 Şubat 17 : Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı, Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nden oybirliği ile geçti.

Komite bugün, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında saat 10.00’da toplandı.

Meclis’ten yapılan açıklamaya göre toplantıya, UBP Milletvekili Ersin Tatar başkanlığında, UBP Milletvekili Hamit Bakırcı, CTP Milletvekili Birikim Özgür, DP Milletvekili Mustafa Arabacıoğlu ve UBP Milletvekili Hasan Taçoy katıldı.

Komite, gündeminde bulunan, Kamu Alacaklarının Tahsili Usulü (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüştü ve oybirliği ile kabul etti.

Tasarı, günümüz teknolojisinde gelişen ödeme yöntemlerini kullanarak kamu alacaklarının tahsilini hızlandırmak, tecil ilkelerini yeniden düzenlemek, gecikme zammı oranlarını günümüz ekonomik şartlarına uygun hale getirmek gibi amaçlarla hazırlandı.

TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ YASA TASARISI...

Açıklamaya göre, komite bugün ayrıca gündeminde bulunan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasa Tasarısı”nı ele aldı.

KKTC’deki üniversiteler, araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin işbirliğini sağlayarak, ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacıyla çalışmalar yapılmasını kapsayan tasarının görüşülmesine önümüzdeki günlerde devam edilecek.

(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLI

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