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Kameramana Saldırı…

Çalışma Dairesi ekiplerinin iş güvenliğiyle ilgili denetimleri sırasında BRTK Kameramanı Ali Sağdıç’a yapılan saldırı nedeniyle ilgili şirket özür diledi. Nurel Construction adına Redif Nurel tarafından bu gece yapılan yazılı açıklamada, kameraman yanında, BRT çalışanları ve tüm basın camiasından özür dilendi.

Kameramana Saldırı…

Çalışma Dairesi ekiplerinin iş güvenliğiyle ilgili denetimleri sırasında BRTK Kameramanı Ali Sağdıç’a yapılan saldırı nedeniyle ilgili şirket özür diledi. Nurel Construction adına Redif Nurel tarafından bu gece yapılan yazılı açıklamada, kameraman yanında, BRT çalışanları ve tüm basın camiasından özür dilendi.

18 Aralık 2014 Perşembe 17:24
Kameramana Saldırı…
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ŞİRKET ÖZÜR DİLEDİ

Çalışma Dairesi ekiplerinin iş güvenliğiyle ilgili denetimleri sırasında BRTK Kameramanı Ali Sağdıç’a yapılan saldırı nedeniyle ilgili şirket özür diledi.

Nurel Construction adına Redif Nurel tarafından bu gece yapılan yazılı açıklamada, kameraman yanında, BRT çalışanları ve tüm basın camiasından özür dilendi.

Açıklamada, şu ifadelere yer aldı:

“Bugün şirketimizde denetim yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri, inşaatın iş sağlığı ve güvenliği hakkında açıklama yaparken, firmamızın çatısı altında çalışan yetkili personelimiz ile güzide yayın kuruluşumuz BRT çalışanı arasında yanlış anlamadan dolayı bir anlık sinir ile istenmeyen üzücü, tatsız ve tasvip edilmeyen bir olay yaşanmıştır.

Firmamızın çatısı altında bir kez daha böyle bir olayın yaşanmaması için gereken tüm önlemleri alacağımızı belirtir, şahsım ve çalışanlarım adına özürlerimizin kabulünü saygıdeğer  basın camiasından dileriz.”

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Çalışma Dairesi Ekiplerinin Iş Güvenliğiyle Ilgili Denetimleri Sırasında BRTK Kameramanı Ali Sağdıç’a Yapılan Saldırı Nedeniyle Ilgili şirket özür Diledi.
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