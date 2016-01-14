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Kalyoncu, TC-KKTC İşbirliği Cemiyeti Başkanı Başkanı Aydoğan İle Görüştü

Başbakan Ömer Kalyoncu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde belli bir noktaya gelindiğine ve Davos’ta yapılacak görüşmelerin önemine işaret ederek, “Gelinen aşamada yeni bir çerçeveye kavuşulabilecek” dedi.

Kalyoncu, TC-KKTC İşbirliği Cemiyeti Başkanı Başkanı Aydoğan İle Görüştü

Başbakan Ömer Kalyoncu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde belli bir noktaya gelindiğine ve Davos’ta yapılacak görüşmelerin önemine işaret ederek, “Gelinen aşamada yeni bir çerçeveye kavuşulabilecek” dedi.

14 Ocak 2016 Perşembe 16:12
Kalyoncu, TC-KKTC İşbirliği Cemiyeti Başkanı Başkanı Aydoğan İle Görüştü
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KALYONCU: “MÜZAKERELERDE BELLİ BİR NOKTAYA GELİNDİ.. GELİNEN AŞAMADA YENİ BİR ÇERÇEVEYE KAVUŞULABİLECEK”

 Başbakan Ömer Kalyoncu, Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerde belli bir noktaya gelindiğine ve Davos’ta yapılacak görüşmelerin önemine işaret ederek, “Gelinen aşamada yeni bir çerçeveye kavuşulabilecek” dedi.

Kalyoncu, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Başbakan Kalyoncu, kabuldeki konuşmasında,  Rüşat Aydoğan başkanlığındaki Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti heyetini kabul etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik devam eden müzakerelerin son dönemde Türkiye’nin de desteğiyle belli bir noktaya geldiğini ve yakında Davos’ta görüşmelerin yapılacağını ifade eden Kalyoncu, gelinen aşamada yeni bir çerçeveye kavuşulabileceğini söyledi.

Çözümde KKTC vatandaşlarının özgürlüğü, ekonomik koşulları ve hayatı idame ettirebilmelerinin büyük önem taşıdığını ifade eden Kalyoncu,  bunun aynı zamanda adada yaşayan diğer halkları ve Türkiye’deki hükümetleri de ilgilendirdiğini kaydetti.

Geçmişte adada nelerin yaşandığı göz önünde bulundurularak bir  çözüm arandığını ancak buna takılı kalmamak gerektiğini belirten Kalyoncu, sürekli bir değişim-gelişim içinde olan dünyada yeni süreçlerin yaşandığı ve bu süreçte Türkiye’nin de AB’ye girebilme çabalarının sürdüğüne dikkat çekti.

Kalyoncu, müzakerelerin herkesi tatmin edebilecek, özgürlüğü sağlama alan, gelecek ve ekonomik koşulları doğru sağlayan bir anlaşmaya sonuçlanmasını diledi.

Türkiye- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İşbirliği Cemiyeti Genel Başkanı Rüşat Aydoğan ise   KKTC’ye Miili Mücadele Lideri Dr.Fazıl Küçük ile Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş’ın ölüm yıldönümleri kapsamında temaslarda bulunmak amacıyla geldiklerini belirterek, kardeş Kıbrıs Türk’nün Türk halkı için büyük önem taşıdığını söyledi.

Büyük mücadele ve bedel sonucu kurulan KKTC’nin sonsuza dek yaşamasının en büyük temennileri  olduğunu belirten Aydoğan, istiklal ve istikbali olan bir KKTC arzuladıklarını kaydetti.

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