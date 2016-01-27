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Kalyoncu: ''Tatbikatlar, Afetlere Doğru Şekilde, Doğru Kaynaklarla Müdahale Edilmesi Açısından Önemli''

Başbakan Ömer Kalyoncu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret ederek, 29-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek “Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Tatbikatı 2016” ile ilgili bilgi aldı.

Kalyoncu: ''Tatbikatlar, Afetlere Doğru Şekilde, Doğru Kaynaklarla Müdahale Edilmesi Açısından Önemli''

Başbakan Ömer Kalyoncu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret ederek, 29-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek “Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Tatbikatı 2016” ile ilgili bilgi aldı.

27 Ocak 2016 Çarşamba 15:59
Kalyoncu: ''Tatbikatlar, Afetlere Doğru Şekilde, Doğru Kaynaklarla Müdahale Edilmesi Açısından Önemli''
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KALYONCU: “TATBİKATLAR, AFETLERE DOĞRU ŞEKİLDE, DOĞRU KAYNAKLARLA MÜDAHALE EDİLMESİ AÇISINDAN ÖNEMLİ”

 Başbakan Ömer Kalyoncu, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığını ziyaret ederek, 29-31 Mart tarihlerinde gerçekleşecek “Afet ve Acil Durumlara Hazırlık Tatbikatı 2016” ile ilgili bilgi aldı.

Kalyoncu, burada yaptığı konuşmada, afet ve acil durumlara müdahalenin önemli bir konu olduğunu anlattı.

Bu gibi durumlarda insan kaynaklarının organize edilmesi için tatbikatların önemli olduğunu dile getiren Kalyoncu, tatbikatların, afetlere doğru bir şekilde, doğru kaynaklarla müdahale edilmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Başbakan Kalyoncu, tatbikatta görev alacaklara başarılar diledi.

YARIMBAŞ

Sivil Savunma Teşkilat Başkanı Fatih Yarımbaş da brifingde yaptığı konuşmada, geçen yıl Başbakanın direktifleriyle ilkini düzenledikleri tatbikatın ikincisini düzenleyeceklerini dile getirdi.

Bu yıl yine Başbakan’ın direktiflerini alarak çalışmalara başladıklarını dile getiren Yarımbaş, taktik konular değil krize müdahalenin sistematiğinin ortaya konduğu, kriz yönetimi odaklı bir tatbikat yapılacağını anlattı.

Geçen yılki tatbikatın Lefkoşa merkezli olarak 5 ilçede yapıldığını, bu yılki tatbikatın ise biraz daha genişletilerek Gazimağusa merkezli olarak icra edileceğini anlatan Yarımbaş, 3 kademeli bir kriz yönetim sistemiyle hareket edileceğini dile getirdi.

Yarımbaş “Birlikte Güçlüyüz” sloganıyla yapılacak tatbikat kapsamında bu yıl, geçen yıldan farklı olarak, kimyasal, biyolojik ve radyolojik kirlenmelere karşı da tatbikat yapılacağını anlattı.

YILMABAŞAR

Ardından Harekât ve Eğitim Kıdemli Şube Müdürü Mehmet Yılmabaşar tatbikatla ilgili bilgi verdi. 10 Mart’ta tatbikata katılacak bakanlık, daire, kuruluş ve özel şirketlerle koordinasyon toplantısı yapılacağını anlattı.


23-24 Mart’ta tatbikat ara durumlarının provasının yapılacağını kaydeden Yılmabaşar, 29-30 Mart’ta tatbikatın özel ve ara durumlarının icra edileceğini, 31 Mart’ta ise seçkin gözlemci günü faaliyetlerinin icra edileceğini dile getirdi.

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