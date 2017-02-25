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25 Şubat 2017 Cumartesi 09:52

Kalplerde Yaşayacak

Kalplerde Yaşayacak
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Kalplerde Yaşayacak
Tüm Kıbrıs, 12 yaşında kansere yenilen Can için gözyaşı döktü

Yaklaşık 2 seneden beridir lenf kanseriyle mücadele eden ve önceki sabah hayatını kaybeden 12 yaşındaki Can İbrahimoğlu, dün gözyaşları arasında uğurlandı.
Kalkınma Bankası Genel Müdürü Ercan İbrahimoğlu’nun oğlu olan minik Can’ın zamansız vedası, ülke genelinde büyük üzüntü yarattı. Cenazeye katılanlar arasında 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Başbakan Hüseyin Özgürgün, birçok bakan ve milletvekili de vardı. Evladının tabutunun başından bir an bile ayrılmayan annesinin feryadı, cenaze törenine katılan herkesin yüreğini dağladı. Can İbrahimoğlu’nun naaşı, dün İsmail Safa Camisi’nde Cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verildi


Diyalog
 
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