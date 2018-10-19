banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
97118
ALTIN
221.875
DOLAR
5.6065
STERLİN
7.2865
EURO
6.4303
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi...
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20 Bin yolcu mağdur oldu
Cobalt AIR’ın batması nedeniyle 20...
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak diye okula girdi
Büfe soymaya çalışan soyguncu kaçacak...
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den...
banner282

Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Yapılıyor

BESİM: “KALKINMA BANKACILIĞININ KALBİNİN GİRNE’DE ATACAK”

Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Yapılıyor

BESİM: “KALKINMA BANKACILIĞININ KALBİNİN GİRNE’DE ATACAK”

19 Ekim 2018 Cuma 09:57
Kalkınma Finans Enstitüleri Ve Yeşil Ekonomi Formu Yapılıyor

BESİM: “KALKINMA BANKACILIĞININ KALBİNİN GİRNE’DE ATACAK”

Lefkoşa, 19 Ekim 18 : “Kalkınma Finans Enstitüleri ve Yeşil Ekonomi” forumu 23-24 Ekim tarihlerinde Acapulco Otel’de gerçekleştiriliyor.

Dünya Kalkınma Finans Kurumları Federasyonu üst yöneticilerinin katılacağı ve ev sahipliğini KKTC Kalkınma Bankası’nın yapacağı forumla ilgili basın toplantısı bu sabah Merit Lefkoşa Otel’de yapıldı.

Toplantıya, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim’in yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Saffet Barutçu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Başbakanlık Müsteşarı Berkan M. Tokar, Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Kâmil Sertoğlu ile Dış İlişkiler Sorumlusu Özlem Barutçu, finans ve ekonomi sektörü temsilcileri katıldı.

BESİM

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Besim, toplantıda yaptığı konuşmada, uluslararası bir toplantıya ev sahipliği yapacak olmaktan mutluluk ve gurur duyduğunu belirtti.

Söz konusu tarihlerde “kalkınma bankacılığının kalbinin Girne’de atacağını” söyleyen Besim, forumda sadece izleyici olarak yer almayıp Kalkınma Bankası’nın iki panelde sunumlarıyla yer alacağını kaydetti. Besim, forumun KKTC’nin durumu gereği iletişim ve etkileşiminin zayıf olduğu yabancı finans kurumlarıyla iletişimini de sağlayacağını ifade etti.

Besim, forumda “KOBİ’lerin Yeşil Yönetimi”, “Yeşil Binalar”, Sürdürülebilir Tarım” ve “Yenilenebilir Enerji” konularının işleneceğini belirtti.

KALKINMA BANKASI 25 YAŞINDA

2018’in ayrıca Kalkınma Bankası’nın 25. Yılı olduğuna dikkat çeken Besim, forum sırasında katılımcılara konser verecek Cumhurbaşkanı Senfoni Orkestrası’nın 25 Ekim’de Yakın Doğu AKKM’de sahne alacağını söyledi.

Besim, “25. Yıl Konseri”nde keman sanatçısı Soyoung Yoon da yer alacağını belirtti.

Mustafa Besim, Biletleri 30 TL karşılığında Kalkınma Bankası ve Deniz Plaza’lardan satın alınabilecek konserden elde edilecek gelirin çevre, eğitim, sağlık ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında faaliyetlerde bulunan ve sürdürülebilir kalkınmaya gönül veren STÖ’lere katkı sağlamayı hedeflediklerini aktardı.

(RU/FEZ)        FOTOĞRAFLI

 

Haber: Raif Uzkan Foto: Erol Uysal

 

 

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
Alayköy'de iş kazası, 1 kişi yaralandı
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
''Armağan Dinletener ile 5 dakika'da 15 soru''
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Kişisel Resim Sergisi Açıyor
İngiliz Ressam Hessenberg, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde Kişisel Resim Sergisi Açıyor
20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü... Dr. Sav Uyarılarda Bulundu
20 Ekim Dünya Osteoporoz Günü... Dr. Sav Uyarılarda Bulundu
Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
Milli Arşiv Ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü İle Tc Devlet Arşivleri Başkanlığı Arasında İş Birliği Protokolü İmzalandı
TÜK, yemlik arpa fiyatlarında indirim yaptı
TÜK, yemlik arpa fiyatlarında indirim yaptı
Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı
Şehit Tuncer İlkokulu’na Yaptırılan Dr. Küçük Büstü Açıldı
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Gazimağusa Devlet Hastanesi’ne yarın 112’den ulaşılabilecek
Erhürman, Mersin Limanı’nda İncelemelerde Bulundu
Erhürman, Mersin Limanı’nda İncelemelerde Bulundu
Yenişehir Paket Postanesi, taşınıyor
Yenişehir Paket Postanesi, taşınıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim